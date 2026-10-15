Il Premio Tenco porta pubblico a Sanremo: quasi 800 biglietti venduti fuori città, cresce l’attesa per la rassegna

I primi dati diffusi da Graziella Corrent confermano la capacità della manifestazione di richiamare spettatori da fuori Sanremo: 794 i biglietti acquistati da non residenti, contro i 628 del territorio. Un movimento che interessa anche le strutture ricettive, con visitatori che scelgono di soggiornare in città per seguire gli appuntamenti della rassegna. Il Premio Tenco non è soltanto un appuntamento culturale, ma anche un’occasione per richiamare visitatori a Sanremo nel mese di ottobre. A una settimana dalle tre serate in programma al Teatro Ariston, emergono i primi dati sulle vendite dei biglietti, che restituiscono un quadro significativo della capacità attrattiva della manifestazione anche al di fuori dei confini cittadini.

Sono 794 i biglietti venduti a spettatori provenienti da fuori Sanremo, a fronte di 628 acquistati sul territorio, secondo i numeri comunicati da Graziella Corrent. Complessivamente si tratta di 1.422 titoli venduti, con una prevalenza degli acquisti effettuati da persone che non risiedono in città. Il dato più interessante riguarda proprio la provenienza del pubblico. Le vendite esterne rappresentano circa il 56% del totale, mentre quelle locali si attestano al 44%. Una distribuzione che evidenzia come il Premio Tenco continui a rivolgersi a una platea più ampia rispetto a quella cittadina, mantenendo un richiamo che supera il territorio sanremese. Non si tratta, peraltro, esclusivamente di abbonamenti: il conteggio comprende anche biglietti per le singole serate. Questo significa che i numeri non possono essere automaticamente tradotti in altrettanti spettatori distinti, ma consentono comunque di misurare l'interesse verso l'edizione 2026.

L'aspetto che interessa direttamente l'economia cittadina è la presenza di visitatori che arrivano a Sanremo e scelgono di pernottare nelle strutture ricettive locali. Come evidenziato da Corrent, una parte del pubblico proveniente da fuori città non si limita infatti ad assistere agli spettacoli, ma soggiorna a Sanremo durante la rassegna. Un elemento che amplia la ricaduta dell'evento oltre il Teatro Ariston, coinvolgendo potenzialmente alberghi, ristoranti e attività commerciali. Non sono disponibili, al momento, dati complessivi sui pernottamenti generati dalla manifestazione, ma le indicazioni raccolte confermano un movimento turistico legato agli appuntamenti musicali.

La 49ª edizione del Premio Tenco entrerà nel vivo dal 20 ottobre, con il debutto del Tenco Off, per proseguire il 21 con gli eventi dedicati alle scuole e il concerto al Teatro dell'Opera del Casinò. Le tre serate principali all'Ariston si terranno invece il 22, 23 e 24 ottobre. Il programma, intitolato Dio è morto e dedicato alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi, vedrà tra i premiati Manuel Agnelli e Afterhours, Enzo Avitabile, Frankie hi-nrg mc, Max Manfredi e Paola Turci. Tra gli ospiti annunciati anche Fabri Fibra, Anastasio e numerosi rappresentanti della nuova scena cantautorale.

Per Sanremo, il dato dei biglietti venduti fuori città rappresenta un primo indicatore dell'attrattività della rassegna, capace di portare pubblico sul territorio anche al di fuori della stagione estiva e dei grandi appuntamenti televisivi. Un risultato che assume particolare significato per una manifestazione dalla forte identità culturale, nella quale la dimensione artistica si accompagna a una presenza concreta di visitatori. E che, a pochi giorni dall'apertura, conferma il ruolo del Premio Tenco anche nel calendario degli eventi capaci di sostenere la frequentazione turistica della città.