Rallye Sanremo, sicurezza al centro: 300 commissari e oltre dieci ambulanze lungo il percorso

La sicurezza innanzi tutto. È questa la filosofia che guida il comitato organizzatore del 73° Rallye Sanremo e delle gare che si svolgono nel Ponente Ligure nello stesso fine settimana. “Non ci può essere sicurezza senza la collaborazione degli spettatori”, afferma Sergio Maiga, presidente del comitato organizzatore.

Per questo motivo gli organizzatori hanno redatto una grafica, reperibile sul sito della gara ( https://www.rallyesanremo.it/ ), sui giornali e sui siti specializzati, che riassume tutti i dettami che lo spettatore corretto è tenuto ad osservare, dove sono ben evidenziate in rosso le zone di massimo pericolo assolutamente da evitare; le aree dove è vietato il parcheggio; i punti dove sono disposti i mezzi di soccorso, dalle ambulanze ai carri attrezzi, al personale radio in contatto con la direzione gara, e le forze dell’ordine.

“La collaborazione del pubblico è indispensabile, perché l’organizzatore può preparare tutto con la massima attenzione, ma se il pubblico non rispetta le norme di sicurezza tutto viene vanificato”.

Prima del passaggio delle vetture del rally, transiteranno sul percorso dei mezzi del personale di servizio addetto alla sicurezza che controlleranno il corretto posizionamento del pubblico e, se non sarà adeguatamente sistemato, lo inviteranno a spostarsi nelle aree sicure e, nel caso in cui questo invito non venga accolto, annulleranno lo svolgimento della prova speciale.

“Una volta sistemato il pubblico deve rimanere fermo nella propria posizione. Trenta minuti prima della prova speciale non è più permesso camminare sulla prova. Al giorno d’oggi la sicurezza ha acquisito un valore fondamentale per permettere a piloti, pubblico e anche addetti ai lavori di vivere delle giornate di festa”, sottolinea ancora Maiga, che rimarca come sulle prove speciali siano dislocati trecento Commissari di Percorso, “e gli spettatori dovranno seguire puntualmente le loro indicazioni”, e oltre dieci ambulanze.

“Se il pubblico farà questo, spettacolo e sicurezza andranno a braccetto. Ed è quello che vogliamo tutti”.

Il fine settimana rallistico del Ponente vedrà la Città di Sanremo cuore della manifestazione, grazie alla collaborazione con l’assessorato al Turismo, Manifestazioni e Sport, con la struttura di Santa Tecla che ospiterà la direzione di gara e la sala stampa, via Adolfo Rava il parco assistenza, piazza Colombo i riordini e, infine, Pian di Nave dove si festeggeranno tutti i vincitori, la Città di Bordighera sede di arrivo del Rally Palme; l’evento motoristico ha goduto del fattivo interessamento della Regione Liguria, che sarà presente in pedana di arrivo alle premiazioni di domenica sera con la Vice Presidente Simona Ferro.

Tutte le informazioni sui siti ufficiali delle manifestazioni: www.rallyesanremo.it e www.rallydellepalme.it.