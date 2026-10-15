Sanremo, “Beethoven prima di Beethoven” con l’Orchestra Sinfonica diretta da Mateusz Molęda e Albert Mamriev al pianoforte

Un affascinante viaggio nel tempo attraverso le tensioni ideali e formali che hanno segnato il passaggio tra Settecento e Ottocento. Sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18:00, il Teatro dell'Opera del Casinò ospiterà un nuovo, attesissimo concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo emblematico: “Beethoven prima di Beethoven tra equilibrio e tempesta”.

Questo concerto rappresenta il primo dei molti appuntamenti dedicati al ciclo "All'ombra del Gigante: Il genio di Beethoven e le voci dimenticate della sua era", il coraggioso e affascinante cartellone il cui obiettivo è restituire al pubblico la reale polifonia di un'epoca, affiancando ai capolavori monumentali di Ludwig van Beethoven le opere di straordinari compositori coevi oggi ingiustamente confinati ai margini della storia della musica.

L'apertura della serata sarà dedicata al lirismo appassionato e alla fiera monumentalità di Ludwig van Beethoven con il suo celeberrimo Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore, op. 37. A dare voce e intensità a questa colonna portante del repertorio sinfonico, ricca di contrasti dinamici e intrisa di quella tonalità in do minore così cara alle pagine più eroiche del compositore, sarà la sensibilità interpretativa del pianista Albert Mamriev.

La seconda parte del concerto sarà invece dedicata alla riscoperta della purezza e della simmetria formale con la Sinfonia in mi bemolle maggiore, op. 33 di Anton Eberl. Un capolavoro orchestrale di rara esecuzione che permetterà al pubblico di immergersi nel vivo della Vienna di inizio Ottocento, riscoprendo un autore che all'epoca contendeva i massimi favori del pubblico e della critica ai più grandi maestri del suo tempo.

L'accostamento in programma: il bivio storico tra ordine e rivoluzione

Il percorso di “Beethoven prima di Beethoven tra equilibrio e tempesta” offre al pubblico una preziosa chiave di lettura storica. Se la Sinfonia op. 33 di Anton Eberl incarna l'equilibrio formale e l'eleganza di una struttura classica – un'opera che storicamente, nella stessa memorabile serata del debutto dell'Eroica di Beethoven, fu persino più applaudita dal pubblico del tempo per la sua immediata comunicatività , il Concerto n. 3 op. 37 di Beethoven mostra la successiva e dirompente evoluzione. Nel do minore beethoveniano la forma si spacca per ospitare una "tempesta" interiore, dove il solista si fa interprete di un contrasto drammatico e appassionato con la compagine orchestrale, tracciando la via per il Romanticismo.

Gli Artisti

M° Mateusz Molęda

Direttore d'orchestra tedesco-polacco considerato tra i più interessanti talenti emergenti della scena musicale classica internazionale. Già acclamato pianista concertista, ha completato la sua formazione sotto la guida di mentori illustri come Marek Janowski ed è reduce dalla vittoria del prestigioso primo premio al Concorso Internazionale di Direzione d'Orchestra "Sergei Kussewitzky". Celebre per la sua presenza sul podio dinamica, rigorosa e ricca di energia, collabora regolarmente come ospite con rinomate compagini sinfoniche in tutta Europa e nel mondo.

Albert Mamriev

Il pianista israeliano è un acclamato e pluripremiato solista del concertismo internazionale, noto per il suo virtuosismo magnetico e la profonda sensibilità espressiva. Vincitore di storici concorsi pianistici internazionali, porta sui palcoscenici del mondo una padronanza tecnica straordinaria e un fraseggio possente, qualità ideali per affrontare le vette e l'impeto drammatico del sinfonismo beethoveniano.

Biglietti, abbonamenti e modalità per rimanere sempre aggiornati

La Fondazione anche per questa stagione conferma una politica di accesso particolarmente attenta alle diverse fasce di pubblico: il biglietto intero ha un costo di 15 euro, il ridotto over 65 10 euro, mentre per i giovani under 18 è previsto un ingresso con prezzo simbolico di 1 Euro. Sono inoltre previsti ingressi gratuiti per le persone con disabilità. Per chi desidera seguire la programmazione con continuità sono inoltre disponibili card abbonamento, che consentono di accedere a più concerti a un prezzo complessivamente più conveniente rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Sul sito della Fondazione è attualmente indicata la card da 6 ingressi a 72 euro nella tariffa intera e 50 euro nella tariffa ridotta.