Mototurismo consapevole al TTG di Rimini: l’Atl del Cuneese presenta il Lamas Rally Monviso e l’Adventure Moto Events Festival [VIDEO]

Nelle foto la partecipazione dell'ATL del Cuneese al TTG di Rimini 2026. Da sinistra Gabriella Giordano, presidente ATL; Manuel Podetti, titolare Adventure Moto Events; Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

Nella giornata di mercoledì 14 ottobre, presso lo stand della Regione Piemonte al "Ttg Travel Experience" di Rimini, l'Atl del Cuneese ha condotto un incontro dedicato alla valorizzazione del turismo su due ruote, presentando il "Lamas Rally Monviso" e l'"Adventure Moto Events Festival". Il talk, moderato dalla presidente dell'Atl del Cuneese Gabriella Giordano, ha visto la partecipazione di Paolo Bongioanni, assessore al commercio, agricoltura e cibo, turismo, sport e post-olimpico, caccia e pesca, parchi della Regione Piemonte, e l'intervento di Manuel Podetti, titolare di Adventure Moto Events con sede a Sampeyre.

"Il Piemonte è protagonista in questi giorni al Ttg di Rimini – commenta l'assessore regionale Paolo Bongioanni – con uno stand importante e presenze significative, grazie alle Atl del Piemonte, ai parchi, agli oltre venti consorzi turistici. Il mototurismo rappresenta un segmento turistico importante, rispettoso del territorio e con rilevante capacità di spesa. La Regione investirà per la promozione delle proposte su due ruote anche attraverso la presenza al "Salone Eicma" di Milano nel prossimo novembre, con una grande novità: per la prima volta Regione Piemonte e Regione Liguria saranno insieme per proporre un unico grande territorio che spazia dalle Alpi al mare".

La presentazione a cura dell'Atl del Cuneese al Ttg di Rimini ha acceso i riflettori proprio sulle potenzialità del mototurismo vissuto in chiave sostenibile, promuovendo una modalità di fruizione del territorio basata sulla scoperta, sul rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle comunità locali.

In questo contesto, il Lamas Rally Monviso si configura come una manifestazione di mototurismo non competitiva, in cui contano la precisione di guida, l'orientamento e la capacità di seguire itinerari prefissati lungo traiettorie carrozzabili.

L'edizione 2026 si è articolata su tre tappe per un totale di circa 680 chilometri, alternando strade panoramiche e tratti sterrati attraverso due modalità di fruizione: la formula Discovery (percorrenza guidata da Gps) e la formula Rally (con sfide di navigazione via Gps o roadbook basate sulla regolarità).

Dopo le prime due edizioni partite da Sampeyre, in Valle Varaita, punto di riferimento e base logistica dell'edizione 2026 è stata la città di Saluzzo, con tour sviluppati dalle valli del Cuneese a quelle del Torinese.

LE INTERVISTE [VIDEO]

"La presentazione al Ttg di Rimini – afferma la presidente dell'Atl del Cuneese, Gabriella Giordano – ha sottolineato la crescente proiezione internazionale del raduno, capace già di attrarre una forte presenza di motociclisti esteri (principalmente da Francia e Paesi europei) e il potenziale richiamo del nostro territorio per questo target specifico. L'obiettivo condiviso tra gli organizzatori e l'Atl del Cuneese è trasformare i partecipanti all'evento in visitatori abituali del territorio durante tutto l'anno, promuovendo nel pubblico dei motociclisti una fruizione consapevole e rispettosa del territorio".

"Il Lamas Rally Monviso è un evento di mototurismo che unisce il piacere della scoperta alla sfida personale – dichiara Manuel Podetti, titolare di Adventure Moto Events –. L'idea è offrire ai motociclisti un'esperienza che normalmente sarebbe difficile organizzare da soli: percorsi studiati, navigazione Gps o roadbook, assistenza e organizzazione tecnica che permettono di concentrarsi sull'avventura. Si tratta di un'esperienza che i motociclisti apprezzano soprattutto per la bellezza delle valli attraversate e per la conoscenza diretta con il territorio: la collaborazione con le realtà locali è un punto nodale per la buona riuscita della manifestazione che, nelle sue prime tre edizioni, ha raccolto numerosissime adesioni dall'estero, Francia, Svizzera e Nord Europa in primis".