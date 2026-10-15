La Liguria punta sul cineturismo: al TTG di Rimini la visita del ministro Mazzi

"È stato un piacere accogliere il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi nello stand di Regione Liguria al TTG Travel Experience di Rimini, uno degli appuntamenti più importanti per il settore turistico a livello nazionale e internazionale. La sua visita rappresenta un’occasione significativa per valorizzare il lavoro che la Liguria sta portando avanti nella promozione a cominciare dal cineturismo, per il quale abbiamo lanciato un nuovo tavolo ad hoc e che rappresenta il filo conduttore dello stand ligure al TTG". Così l'assessore al Turismo di Regione Liguria Luca Lombardi, che oggi ha ricevuto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi nello spazio espositivo di Regione Liguria al TTG Travel Experience di Rimini.

"La Liguria ha molto da raccontare: dal mare ai borghi, dall’entroterra ai cammini, fino alle eccellenze enogastronomiche e culturali che rendono il territorio unico e attrattivo durante tutto l’anno - aggiunge Lombardi -. Il TTG è un momento fondamentale di incontro e confronto con gli operatori del settore, utile a costruire nuove opportunità e a consolidare le sinergie tra istituzioni e imprese. Continuiamo a lavorare per un turismo sempre più qualificato, sostenibile e capace di generare valore per tutto il territorio ligure, destagionalizzando i flussi e promuovendo le tante eccellenze della nostra Regione".



