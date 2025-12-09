Il Bacio di Sanremo protagonista del weekend dell’Immacolata: tra turisti e sold-out, il dolce simbolo della città conquista tutti

Sanremo ha vissuto un ponte dell’Immacolata da tutto esaurito e, tra luminarie, eventi e strade gremite, c’è un protagonista inatteso che ha conquistato turisti e visitatori: il Bacio di Sanremo, il dolce tipico che negli ultimi anni è diventato un vero simbolo gastronomico della città. In una tre giorni dominata dall’afflusso di migliaia di persone – complice la Sanremo Marathon, l’avvio di Area Sanremo e il lungo ponte festivo – panetterie, pasticcerie e negozi di prodotti tipici sono stati presi letteralmente d’assalto. Domenica, in diversi punti vendita del centro e dei quartieri più frequentati, sono comparsi cartelli eloquenti: “Baci di Sanremo esauriti”. Un’immagine che racconta meglio di qualunque parola il successo del dolce matuziano.

Che cos’è il Bacio di Sanremo. Il Bacio di Sanremo è una delle specialità più riconoscibili della tradizione dolciaria locale. Si tratta di un biscotto morbido e friabile composto da due semisfere di frolla alle nocciole unite da un cuore di cioccolato fondente. Una ricetta semplice, ma dal gusto inconfondibile, nata per omaggiare l’eleganza e la dolcezza della città e diventata negli anni un must tra turisti e sanremaschi. A differenza di altri prodotti della tradizione ligure, il Bacio di Sanremo è relativamente recente ma ha saputo affermarsi rapidamente come souvenir gastronomico, complice anche la sua confezione tipica e l’associazione immediata con la città della musica e dei fiori.

Un successo trainato dal turismo del ponte. Il grande afflusso di visitatori ha fatto lievitare le vendite: in molti hanno deciso di portare a casa una confezione del celebre dolce, mentre altri lo hanno scelto per accompagnare una passeggiata tra le luminarie o come regalo in vista delle festività. Il risultato è stato un vero assalto alle scorte, con alcune attività che, già nel primo pomeriggio di domenica, avevano terminato completamente la produzione. Un segnale positivo per gli operatori commerciali e, più in generale, per l’immagine della città, che vede nel suo patrimonio gastronomico un ulteriore elemento attrattivo.