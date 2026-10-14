Sanremo, il coro Nova Tempora in concerto alla chiesa Luterana

Venerdì 16 ottobre, alle ore 18.30, la Chiesa Luterana di Sanremo ospiterà il Concerto autunnale del Coro NOVA TEMPORA. Intitolato “Oltre Oceano: Antologia Corale tra la tradizione inglese e la contemporaneità americana”, l'appuntamento propone un itinerario sonoro che intreccia la spiritualità della musica sacra con le atmosfere e l'energia della produzione contemporanea d'oltreoceano.
Il repertorio spazia attraverso epoche e stili differenti, alternando momenti di raccolta meditazione a brani di grande forza espressiva. Tra i pezzi proposti figurano la solennità dell’Halleluia di Handel, la delicatezza di Only in Sleep, le suggestive sonorità di Sure on This Shining Night e la carica ritmica di Oh Happy Day.
Un tratto distintivo della serata sarà il ruolo del soprano Gabriella Costa, che in diversi brani darà avvio all'esecuzione con un'introduzione vocale solistica, per poi cedere il passo al dialogo con il coro per un percorso espressivo di grande intensità.
Gabriella Costa, direttrice del Coro NOVA TEMPORA e docente di Canto Lirico presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto, guiderà l'ensemble vocale. L'accompagnamento pianistico sarà affidato a Daria Malakhova.
L'ingresso all'evento è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.