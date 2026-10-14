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Libri | 14 ottobre 2026, 18:29

Ventimiglia ricorda Cino Tortorella, Cala del Forte ospita la presentazione del libro "Artificiale" (Foto)

Dialogherà con l'autore Miriam Rebaudo

Ventimiglia ricorda Cino Tortorella, Cala del Forte ospita la presentazione del libro &quot;Artificiale&quot; (Foto)

Un pomeriggio dedicato Felice Cino Tortorella, in arte Mago Zurlì. Sabato 24 ottobre alle 16 nella caffetteria Olivia a Cala del Forte a Ventimiglia verrà, infatti, presentato il libro "Artificiale" di Guido Tortorella. Dialogherà con l'autore Miriam Rebaudo.

Un romanzo incentrato su Cino Tortorella, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927, e sul legame con suo figlio: "Gennaio 2028: sono passati undici anni dalla morte di suo papà, per Diego sono stati anni di struggimento e mancanza. Ricorda benissimo il giorno del funerale, le persone accorse da tutta Italia, la sensazione di vuoto che non lo ha mai abbandonato. E ora che la Vitali Future, azienda che sviluppa intelligenze artificiali usate come cervelli di corpi antropomorfi, ha scelto proprio suo padre per la sperimentazione, Diego si ritrova di fronte a quel Cino Tortorella che ha incantato generazioni di ragazzi e che occupa un posto speciale nella memoria collettiva. Per lui però, Cino è soprattutto suo papà, e la figura che si ritrova davanti agli occhi è identica all’originale. Impossibile resistere alla tentazione di rinnovare un rapporto che pensava ormai perduto. L’affetto per suo padre, ritornato in vita come una fenice, mette in secondo piano ogni cosa: la famiglia, l’amore, il lavoro. Presto, però, Diego si rende conto che i palazzi della Vitali Future somigliano più a una prigione che a un centro di ricerca. Se esiste una seconda vita, deve essere libera, fuori di lì. Bisogna evadere. Questa è la storia di un viaggio ironico e toccante di un padre e di un figlio, un viaggio che nessuno dei due poteva prevedere e in cui entrambi si ritrovano con l’immensa occasione di dirsi tutto ciò per cui non c’era stato abbastanza tempo".

L'ingresso dell'evento, proposto dalla Pro Loco Intemelia 26 e Arte Group con il patrocinio del Comune, è libero.

Elisa Colli

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