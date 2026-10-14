Ventimiglia ospita il convegno "Il mare, la pesca e l'uomo in un mondo che cambia"

"Il mare, la pesca e l'uomo in un mondo che cambia" sarà il tema al centro del convegno che verrà proposto il 16 ottobre alle 18 presso il centro culturale San Francesco nel centro storico di Ventimiglia in occasione della mostra "Oltremare – Arte e sculture – Visioni del mare”, che porta nella città di confine le opere degli artisti Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti.

L’evento è promosso dalla Fidapa BPW Italy – Sezione di Ventimiglia Porta d’Italia, con il patrocinio del Distretto Nord Ovest Fidapa e del comune di Ventimiglia, e si inserisce nel solco del tema internazionale dell'associazione: "Ispirare, innovare, potenziare, trasformare: insieme plasmiamo un futuro sostenibile". "L’iniziativa nasce con l'obiettivo di favorire un momento di confronto su temi di forte attualità per la comunità locale: dalla tutela dell’ambiente marino alla valorizzazione della pesca professionale, fino alle opportunità economiche e sociali legate all'innovazione" - fanno sapere gli organizzatori - "Il mare rappresenta, infatti, una risorsa fondamentale non solo sul piano ecologico ma anche per il suo profondo valore culturale, produttivo e identitario. Comprendere le trasformazioni in atto e individuare nuove strategie richiede una sinergia concreta tra competenze scientifiche, esperienze professionali e istituzioni".

"L’incontro sarà introdotto e presentato da Claudia Consani, presidente della Sezione Fidapa di Ventimiglia Porta d’Italia. Seguiranno poi i saluti istituzionali di Silvia Moglia, past president del Distretto Nord Ovest Fidapa" - svelano gli organizzatori - "Il dibattito vedrà la partecipazione di autorevoli esperti e rappresentanti del settore: Barbara Esposito, coordinatrice tecnica del GAL Fish Liguria; Augusto Comes, rappresentante regionale di Confcooperative Agroalimentare e Pesca; Fulvio Garibaldi e Luca Lanteri, biologi marini e della pesca dell’Università di Genova; Laura Servetti, responsabile regionale di Legacoop Agroalimentare. A moderare la tavola rotonda sarà Mirvana Feletti, responsabile regionale Pesca e Acquacoltura professionale. Attraverso i contributi dei relatori si approfondiranno le principali sfide del comparto ittico, il ruolo della ricerca scientifica nella gestione delle risorse e l'importanza della cooperazione tra operatori economici e territorio. Con questo appuntamento aperto alla cittadinanza, la Fidapa conferma la propria missione nel promuovere occasioni di consapevolezza e valorizzazione delle competenze, trasformando idee e conoscenze in opportunità concrete per la crescita sostenibile della comunità".