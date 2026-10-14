Turismo, la Camera di Commercio Riviere di Liguria al TTG di Rimini: in vetrina Imperia, La Spezia e Savona

La Camera di Commercio Riviere di Liguria è presente al TTG Travel Experience 2026 di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze e le potenzialità dei territori di Imperia, La Spezia e Savona. L'appuntamento rappresenta un'importante occasione per presentare le novità dell'offerta turistica ligure, mettendo in evidenza le caratteristiche che rendono queste destinazioni attrattive per visitatori italiani e stranieri. Dalla ricchezza del patrimonio naturale alle testimonianze storiche, passando per le proposte culturali e le tradizioni gastronomiche, il territorio si propone con un'offerta articolata, capace di rispondere a interessi e aspettative differenti.

Al centro della partecipazione ci sono le eccellenze naturali, culturali, storiche ed enogastronomiche delle tre province, elementi che contribuiscono a definire l'identità della Liguria e a rafforzarne il posizionamento sui mercati turistici. La presenza alla manifestazione consente di raccontare destinazioni ed esperienze, puntando sulla varietà di un'offerta che affianca il mare all'entroterra, i borghi alle città, le tradizioni locali alle opportunità legate alla scoperta del paesaggio e dei prodotti tipici. Un patrimonio che, in particolare per la provincia di Imperia, rappresenta una risorsa importante per ampliare le possibilità di visita e promuovere una conoscenza più completa del territorio, anche al di fuori della stagione estiva.

Alla foto inaugurale dello stand della Regione Liguria ha partecipato, in rappresentanza del presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, il segretario generale Marco Casarino. La presenza dell'ente camerale al TTG si inserisce nel percorso di promozione e valorizzazione del sistema turistico del Ponente e dell'intera Liguria, con l'obiettivo di dare visibilità alle risorse locali e favorire nuove opportunità di sviluppo. La manifestazione di Rimini costituisce infatti un punto d'incontro per gli operatori del settore e un'occasione per presentare le destinazioni a un pubblico professionale, in un contesto nel quale la capacità di distinguersi attraverso esperienze autentiche e identità territoriali assume un ruolo sempre più rilevante.