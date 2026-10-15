Acqua Calizzano al TTG di Rimini: un milione di bottiglie e il comfort drink Longevity per destagionalizzare il turismo

Un milione di bottiglie dedicate al «Liguria Longevity Project» porteranno il brand della longevità ligure in giro per l’Italia: è la sfida lanciata da Acqua Minerale Calizzano Fonti Bauda al TTG Travel Experience di Rimini, nello stand CNA, insieme al comfort drink Longevity, realizzato con l’azienda agricola «Il Colletto» di Albenga e con Tastee.it. A presentarla sono Pier Paolo Gallea, direttore marketing di Acqua Minerale Calizzano Fonti Bauda, e Silvia Parodi, de «Il Colletto».

La sfida è quella della destagionalizzazione. Attraverso una sana e corretta alimentazione e il movimento, la Liguria si candida a raccogliere la sfida sociale, politica ed economica della longevità, mettendo in campo territori, aziende, prodotti di eccellenza, clima e infrastrutture per l’outdoor: i sentieri, i parchi, le piste ciclabili. L’obiettivo è colmare il vuoto che il turismo climatico balneare non riesce più a coprire nei mesi da ottobre a maggio, passando dalla vendita di lettini e ombrelloni alla vendita del clima e della qualità della vita. Il comfort drink Longevity è una delle prime realizzazioni concrete di questa visione: unisce l’acqua minerale di Calizzano, i fiori eduli coltivati ad Albenga da «Il Colletto» e la trasformazione dei fiori in sciroppi e prodotti originali curata da Tastee.it. La bottiglia dedicata, con l’etichetta che reca il logo del progetto, diventa invece il veicolo con cui il marchio Longevity viene portato fuori dai confini regionali.

Il percorso nasce in attuazione dell’Accordo di collaborazione per la promozione dell’invecchiamento attivo e il sostegno alle persone fragili, sottoscritto da CNA Liguria con la Regione Liguria. CNA Liguria ha creduto fin dall’inizio nel progetto; l’impegno di un’azienda come Acqua Calizzano, che sceglie di dedicargli un milione di bottiglie, e l’adesione di «Il Colletto» e di Tastee.it ne riconoscono la validità e dimostrano che il Longevity può tradursi in prodotti, eventi e offerta turistica per tutto l’anno. «Dedicare un milione di bottiglie al “Liguria Longevity Project” — dichiara Pier Paolo Gallea, direttore marketing di Acqua Minerale Calizzano Fonti Bauda — significa legare la nostra acqua a un territorio e a uno stile di vita in cui crediamo: naturalità, qualità e scelte consapevoli. È il nostro contributo alla sfida della destagionalizzazione, perché la Liguria si viva e si scelga tutto l’anno».

«Dai fiori dei nostri campi a un bicchiere che fa stare bene: è questo il filo che ci ha fatto incontrare. Vedere il lavoro di una piccola azienda agricola presentato su un palcoscenico come il TTG è per noi una soddisfazione e una responsabilità» ha detto Silvia Parodi, azienda agricola «Il Colletto» di Albenga. «La Liguria ha tutto per essere una terra di longevità dodici mesi l’anno: il clima, i prodotti, i sentieri, i borghi. Servivano aziende pronte a crederci e a metterci il proprio marchio, e oggi le abbiamo». conclude Luciano Vazzano, Direttore CNA Imperia.