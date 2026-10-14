Ventimiglia, il libro di Fulvio Manuello sostiene i progetti della Fondazione Oasis in Colombia

Un libro che racconta un percorso imprenditoriale e umano, ma anche un’occasione per trasformare le parole in un gesto concreto di solidarietà. Sabato 17 ottobre 2026, alle 10.30, il Negozio Solidale Oasis Angeli di Pace, in via Sottoconvento 52 a Ventimiglia, ospiterà la presentazione di “Micro Roastery Boutique – La giusta motivazione”, il libro di Fulvio Manuello, fondatore di Coffeel – Micro Roastery Boutique.

Per tutta la mattinata, l’intero ricavato della vendita delle copie sarà devoluto alla Fondazione Oasis de Amor y Paz, a sostegno dei suoi progetti in Colombia. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’autore di dare un significato concreto ai valori raccontati nel volume, trasformando l’incontro con i lettori in un’opportunità di solidarietà.

Al centro del libro c’è il tema della motivazione, intesa non soltanto come impulso iniziale, ma come ragione profonda capace di orientare le scelte e sostenere un progetto anche nei momenti difficili. Attraverso la propria esperienza nel mondo del caffè, Manuello ripercorre intuizioni, difficoltà, errori e opportunità, proponendo una riflessione sul rapporto tra competenza, coerenza e qualità.

L’esperienza maturata nel suo laboratorio di torrefazione diventa così il punto di partenza per affrontare questioni che vanno oltre il prodotto: il valore delle relazioni, la trasparenza, la fiducia e il rispetto delle persone coinvolte lungo la filiera. Una visione che si riflette anche nella convinzione dell’autore che i valori acquistino significato quando si traducono in comportamenti concreti.

Il volume non si propone come un semplice manuale sul caffè o sul marketing, ma come il racconto di un percorso imprenditoriale e personale. Tra i temi affrontati c’è anche il significato della crescita, che per Manuello non coincide necessariamente con l’aumento delle dimensioni di un’impresa, ma con una maggiore consapevolezza delle proprie scelte e della propria identità.

La presentazione a Ventimiglia rappresenterà un’occasione per incontrare l’autore e conoscere più da vicino le riflessioni alla base del libro. La scelta di destinare il ricavato alla Fondazione Oasis de Amor y Paz si inserisce nella stessa prospettiva: rendere tangibili i principi di solidarietà e condivisione attraverso un’iniziativa concreta.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre, alle 10.30, al Negozio Solidale Oasis Angeli di Pace, in via Sottoconvento 52 a Ventimiglia. Durante la mattinata sarà possibile acquistare il libro e incontrare personalmente Fulvio Manuello. L’intero ricavato delle vendite sarà destinato ai progetti solidali della Fondazione in Colombia.