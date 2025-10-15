Sanremo, successo per la giornata sulla sicurezza stradale al Casinò: oltre 900 studenti coinvolti (Foto)

Si è conclusa con grande partecipazione la giornata “Metti la sicurezza al volante a Sanremo”, organizzata dal Comune in collaborazione con la Motorizzazione civile di Imperia nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. L’evento, che si è svolto mercoledì 15 ottobre tra il Teatro del Casinò e il piazzale Carlo Dapporto, ha richiamato più di 900 studenti delle scuole primarie e secondarie di Sanremo e di altri Comuni della provincia.

La mattinata al Teatro dell’Opera del Casinò ha visto alternarsi momenti di formazione e testimonianze toccanti. Sul palco, insieme alle autorità cittadine e agli esperti del team “Guido bene guido sicuro”, sono intervenuti il pilota Dario Marchetti, del Team Ducati, e Nicholas Deplano, 24enne nato senza braccia che, dopo anni di impegno e burocrazia, è riuscito a conseguire la patente e oggi guida con i piedi. La sua storia, accolta da lunghi applausi, ha rappresentato una lezione di vita e di determinazione per i ragazzi presenti.

Parallelamente, nel piazzale Carlo Dapporto, le attività sono proseguite per l’intera giornata con laboratori, dimostrazioni e percorsi dedicati alla fascia d’età 6-18 anni. I giovani partecipanti hanno potuto sperimentare il funzionamento del Centro Mobile di Revisione, assistere al “Truck Crash Test Experience”, cimentarsi nei percorsi di guida pratica e nei giochi di ruolo sul rispetto del codice della strada. Non sono mancati momenti educativi dedicati al primo soccorso, alla sicurezza in mare e all’uso corretto della micromobilità, dai monopattini alle biciclette.

La manifestazione ha visto il contributo della Capitaneria di Porto, delle associazioni di categoria delle autoscuole CONFARCA e UNASCA, della Croce Rossa Italiana e di numerosi volontari.

L’obiettivo, pienamente centrato, era sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole, promuovendo comportamenti responsabili alla guida e nella vita quotidiana. “Metti la sicurezza al volante a Sanremo” si è così confermata una giornata di successo, capace di unire formazione, esperienza diretta e forte valore educativo.