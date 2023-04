Parata colorata delle Fiat 500 d'epoca a Sanremo: il raduno in memoria di Franco Giordano (foto e video)

Il lungo carosello colorato delle Fiat 500 d'epoca ha spezzato il grigio cielo nuvoloso su Sanremo. Oltre 60 adesioni per il raduno organizzato dal Coordinamento Riviera dei Fiori del Fiat 500 Club Italia.



Il video della parata

Le previsioni meteo hanno un po' inciso ma non sono mancati partecipanti dal vicino Club del Principato di Monaco, dalla Francia, da tutta la Liguria e dal basso Piemonte. Presenti anche due cinquini provenienti da Roma e Firenze. Grande soddisfazione per Francesco Pititto, fiduciario del Coordinamento Riviera dei Fiori che ha ringraziato i tanti presenti e ha rinnovato l'intenzione di portare avanti la collaborazione con la città di Sanremo, già vista in occasione della recente trasmissione Linea Verde di Rai 1. Tra i presenti anche Domenico Romano, presidente del Fiat 500 Club Italia fondato a Garlenda nel 1984.

Le auto sono state esposte per alcune ore al Sud-Est a Sanremo. La passione per il modello storico di casa Fiat ha attirato davvero tanti ammiratori, appassionati ed estimatori di tutte le età. Le 500 sono icone di design e rappresentano l'italianità in tutto il mondo. Tutti le conoscono, le amano ed attirano sempre sguardi di interesse.

A metà mattinata ha preso il via la parata che ha portato i partecipanti verso la Val Nervia. Dopo il pranzo a Rocchetta Nervina, il gruppo farà ritorno a Sanremo. All'ingresso in città, previsto intorno alle 15, le 500 daranno fiato ai clacson per rendere omaggio alla memoria di un socio del Club: Franco Giordano. Questo sanremese è stato uno dei membri più attivi del gruppo, grande conoscitore e amante del cinquino. Una passione che ha saputo trasmettere alla figlia Martina.