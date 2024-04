Successo per l'incontro “Quale futuro per i pini di Sanremo?” (foto)

Grande successo di pubblico per l’incontro “Quale futuro per i pini di Sanremo?”, svolto nei giorni scorsi presso il Floriseum di Villa Ormond a Sanremo, inserito nel ciclo Botanicando in occasione della manifestazione Villa Ormond in fiore. La conferenza è stata organizzata dall’associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, in collaborazione con Ancos e Confartigianato Imperia.

Si è trattato di un Focus sul pino domestico in città e sulle nuove emergenze fitosanitarie come la cocciniglia. Si è quindi parlato della gestione dei pini in ambiente urbano, dalle potature alle malattie e ai danni alle radici, delle criticità legate al manto stradale, del valore degli alberi, del rinnovamento del patrimonio arboreo tra costi e benefici.

Ad aprire l’incontro sono stati Barbara Biale, Presidente Amici del Giardino di Villa Ormond, e Silvana Ormea, Assessore cultura del Comune di Sanremo, che hanno dato il benvenuto al pubblico in sala.

Il prof. Fabrizio Cinelli, dell’Università di Pisa, esperto in arboricoltura e valutazione di stabilità degli alberi, ha poi tenuto una dettagliata relazione sul tema: “La gestione dei pini in città. Una convivenza possibile?”.

Successivamente ha preso la parola il prof. Enrico Pomatto, Dottore Agronomo specializzato in Architettura del Paesaggio - Gruppo Giardino Storico, DISAFA e CSC - Università degli Studi di Torino, che ha parlato del valore del giardino storico: metodologie di ricerca per il restauro nell’ambito del PNRR.

Infine Claudio Littardi ha illustrato l’argomento relativo ai nuovi insetti che arrivano oltremare: “Cocciniglia Tartaruga è alle porte della Riviera. Un nuovo insetto da poco giunto dall’Oriente, una nuova e grave minaccia per i nostri pini”.

A seguire, all’esterno della struttura, si è svolta una dimostrazione strumentale in campo del protocollo di indagine per valutare la propensione al cedimento di un albero. Non è mancata anche una passeggiata alla scoperta delle piante più curiose e misteriose di Villa Ormond.

Tutte le signore sono state omaggiate con piccoli fiori di intreccio artistici, realizzati sul momento dall’accademia del Parmurelu di Capitan Bresca.