Bordighera: al via 'Città d’arte'. un progetto di valorizzazione della città come meta di interesse artistico e culturale

Martedì 29 ottobre alle 16.30, presso l’ex Chiesa Anglicana, sarà presentato a tutta la cittadinanza e agli operatori “Città d’arte”, progetto di valorizzazione di Bordighera come meta di interesse artistico e culturale.

A seguire verrà inaugurata la mostra “Bordighera En Plein Air”, ideata per illustrare le azioni che, mettendo in luce il legame tra la città delle palme e Claude Monet, segnano la partenza di un percorso che proseguirà negli anni con l’obiettivo di dare a Bordighera un ruolo di primo piano nel panorama del turismo culturale.

“Con il progetto Bordighera En Plein Air abbiamo partecipato al bando Città d’arte del Ministero dell’Interno con esito positivo, ricevendo un contributo di € 200.000. Da qui è partito il lavoro per tradurre il progetto in iniziative concrete, che vogliamo condividere con la cittadinanza e con tutti gli operatori. Per questa ragione abbiamo organizzato un incontro e l’esposizione: sarà l’occasione per conoscere da vicino e approfondire i nuovi strumenti di promozione e valorizzazione, alcuni dei quali entreranno a breve nello spazio urbano per creare esperienze di visita e scoperta.” commenta l’Amministrazione. ”Il punto di partenza è certamente rappresentato dal soggiorno di Monet a Bordighera, dalle opere che qui dipinse, dalle sue parole incantate dalla luce e dal colore. Da qui ha inizio un percorso strategico che, già avviato la scorsa primavera con la virtual reality experience Inside Monet, continua con le azioni che presenteremo il 29 ottobre e proseguirà poi nel tempo. L’obiettivo è porre Bordighera al centro di un turismo culturale di qualità grazie a un patrimonio artistico, architettonico e naturale di eccezionale valore.”

La mostra “Bordighera En Plein Air” potrà essere visitata tutti i giorni fino al 3 novembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con ingresso gratuito.