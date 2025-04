“Per non dimenticare”: a San Biagio il libro che racconta la lunga vicenda della diga in Valle Argentina

Sabato 5 aprile, alle ore 17,00, presso “U Basto”, nel centro storico di San Biagio della Cima (Im), organizzato dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti, in collaborazione con il Comune di San Biagio, avrà luogo il terzo appuntamento del ciclo “Storie dell’Italia interna”.

Verrà presentato il volume, pubblicato dall’editore Philobiblon, “Per non dimenticare – La questione della diga nella valle Argentina” a cura di Antonio Panizzi e Franco Bianchi. Saranno presenti i curatori.

Il libro affronta il tema, sempre attuale, della diga di Glori in Valle Argentina e delle sue possibili varianti in invasi e bacini. Il testo è arricchito da documenti risalenti al periodo del primo progetto di realizzazione della diga (anni ‘60), ma anche al 1984 e ai periodi più recenti, in cui l’ipotesi della diga tornata a far discutere. Gli autori descrivono, attraverso una dettagliata cronistoria e una preziosa documentazione fotografica, i momenti più importanti della vicenda e della contestazione da parte degli abitanti della valle

Anche questa volta il libro, che documenta una vicenda rilevante per il nostro entroterra, incentrata intorno al problema della gestione delle acque, diventa l’occasione per un momento di confronto sulle tematiche, le storie e le problematiche che riguardano ancora oggi le nostre valli e più in generale un’Italia spesso considerata ai margini.

Seguirà un piccolo momento conviviale. La cittadinanza e le persone che hanno a cuore il nostro entroterra sono cordialmente invitate!