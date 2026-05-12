Elezioni comunali a Bordighera: aperture straordinarie dell’Anagrafe per il rilascio delle carte d’identità elettroniche

In vista delle prossime elezioni comunali di Bordighera, il Comune ha disposto l’apertura straordinaria dello sportello Anagrafe per il rilascio delle carte d’identità elettroniche, con l’obiettivo di facilitare i cittadini nelle operazioni necessarie alla partecipazione al voto.

Lo sportello sarà operativo nelle mattine dei sabati 16 e 23 maggio e delle domeniche 17 e 24 maggio 2026, con orario dalle 8:30 alle 12:30.

Sono inoltre previste aperture straordinarie anche nei pomeriggi di mercoledì 20 maggio e venerdì 22 maggio 2026, dalle 14:00 alle 17:00.

Dal Comune fanno sapere che l’iniziativa è stata organizzata “in prossimità delle elezioni comunali di Bordighera” per garantire un servizio più accessibile ai cittadini che necessitano del rilascio della carta d’identità elettronica.