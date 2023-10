Maltempo: in esaurimento la perturbazione, ancora qualche pioggia e temporale nel primo pomeriggio. Tutti i dati

Si sta esaurendo prima del previsto la perturbazione che, da questa mattina presto ha investito la nostra provincia e e che, tra la serata di ieri e la notte, ha invece provocato diversi danni nel Levante della nostra regione. Dall'Arpal, però, viene prolungata l'allerta per temporali. Nella nostra provincia è 'gialla' per temporali, su piccoli e medi bacini fino alle 17.

Venti forti meridionali sono previsti nelle prossime ore sui capi esposti di A e su CE con raffiche fino a 60-70 km/h, valori maggiori sui rilievi di CE. Mare localmente agitato su AC per onda di libeccio in ulteriore aumenti in serata. Nella giornata di domani il fronte lascerà la regione seguito da instabilità post-frontale a Levante. Pertanto si segnala una bassa probabilità di temporali forti su C nella notte. Dalle prime ore della notte mare localmente agitato su A, agitato su BC con mareggiate di libeccio e periodo fino a 7-8 secondi. Mare in temporaneo calo nella seconda parte della giornata e in nuovo aumento dalla sera. Venti forti di libeccio su A con raffiche fino a 50-60 km/h.

La situazione, al momento è sotto controllo con pochi interventi dei Vigili del Fuoco dovuti a danni, anche se in alcune località la precipitazione ha visto volumi elevati d’acqua al suolo. Il record di oggi spetta a Verdeggia, frazione di Molini di Triora, che ha raggiunto i 100 mm di pioggia, comunque inferiori ai 183, che è stato il record di venerdì scorso nella stessa località montana.

Le altezze delle piogge

Verdeggia 100 (cumulata da 37 dalle 7 alle 8), Pigna 60 (cumulata di 60 mm tra le 6 e le 8), Apricale 57 (cumulata di 30 mm tra le 7 e le 8), Rocchetta Nervina 54 (cumulata di 38 mm tra le 6 e le 7), Borgomaro 52 (cumulata da 33 mm dalle 6 alle 7), Pornassio 47, Colle di Nava 46, Airole 43 (cumulata da 25 mm tra le 7 e le 8), Imperia 35, Triora 31, Sanremo 30, Pieve di Teco 29, Ceriana 27, Pontedassio 25, Dolcedo 24, Cipressa 23, Dolceacqua e Castelvittorio 21, Bajardo 18, Seborga 15, Ventimiglia 11

Fiumi e torrenti

I fiumi e i torrenti al momento non destano preoccupazioni. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è a quota 1,28 dopo aver raggiunto 1,39 in mattinata (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a -0,07 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è sceso a Montalto a 3,06 dopo il picco a 3,49 in mattinata (livelli di allerta a 5 e 7) ed in località Merelli a 1,99 dopo i 2,03 della mattina (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,08 mentre alle 6.30 era a 0,43 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 1,38 dopo l’1,49 della mattina (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 1,62 dopo l’1,81 della mattina (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita il Roya: ad Airole a 2,98 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è tornato positivo a 0,42 dopo lo 0,51 della mattinata (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Venti

Per il momento, a parte qualche folata in montagna, ai 1.800 metri di Poggio Fearza e raramente sul mare, non si registrano particolarmente forti, anche se sono attesi per le prossime ore. Questa la situazione con i picchi massimi raggiunti questa mattina: Montegrosso Pian Latte 76,32 km/h, Ventimiglia 71,64 km/h, Sanremo 44,64 km/h, Imperia 36,72 km/h, Cipressa 32,76 km/h, Borgomaro 30,60 km/h, Dolceacqua 30,24 km/h. Alla boa di Capo Mele ha, al momento, raggiunto in picco massimo di 34,52 km/h.

Temperature

Le temperature sono in lieve calo e vanno (alle 11.30) dai 6,8 in quota a Poggio Fearza, ai 10/11 delle località montane come Pornassio Triora e Bajardo. Le più alte ovviamente sulla costa con Ventimiglia a 17,8, Imperia 18,5 e Sanremo con 21. Picco massimo a Diano Marina con 21,3.

Le previsioni

Nelle prossime ore è prevista ancora una ‘coda’ della perturbazione che potrà portare piogge a macchia di leopardo che, in alcuni casi, potrebbero portare qualche rovescio temporalesco. Nel pomeriggio il fronte si esaurirà, con ampie schiarite.

L'allerta

Nella Zona B l’allerta gialla termina alle 19:59 di oggi. Sui bacini medi e grandi della Zona C l’allerta arancione è prolungata sino alle 23:59 di oggi. Successivamente sarà gialla fino alle 6 di domani mercoledì 25 ottobre. Sui bacini piccoli l’allerta gialla terminerà alle 23:59. Nella Zona D si conclude l’allerta gialla su piccoli e medi bacini alle 16:59 di oggi. Nella Zona E l’allerta gialla terminerà alle 19:59 di oggi sui bacini piccoli, proseguirà su bacini medi e grandi fino alle 23:59.

Sotto le previsioni nel dettaglio

OGGI: il fronte attraversa la regione accompagnato da piogge diffuse e temporali anche forti su tutte le zone e localmente stazionari su CE. Cumulate fino ad elevate su C, significative su E. Fenomeni in attenuazione a partire da Ponente dal pomeriggio. Venti forti meridionali su capi esposti di A e su CE con raffiche fino a 60-70 km/h, valori maggiori sui rilievi di CE. Mare localmente agitato su AC per onda di libeccio in ulteriore aumenti in serata.

DOMANI: il fronte lascia la regione seguito da instabilità post-frontale a Levante. Pertanto si segnala una bassa probabilità di temporali forti su C nella notte. Dalle prime ore della notte mare localmente agitato su A, agitato su BC con mareggiate di libeccio e periodo fino a 7-8 secondi. Mare in temporaneo calo nella seconda parte della giornata e in nuovo aumento dalla sera. Venti forti di libeccio su A con raffiche fino a 50-60 km/h.

GIOVEDI’: dal pomeriggio si assisterà ad un nuovo peggioramento sul Centro-Levante (zone BCE) con piogge sparse e rovesci, al più moderati. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali con raffiche fino a 50-60 km/h su capi esposti di A e su C. Possibili mareggiate su C per onda lunga di libeccio. Seguire i prossimi aggiornamenti.