Sanremo, al via il Royal Golf Challenge: oltre 150 partecipanti, si parte il 26 ottobre (Foto )

Il Royal Golf Hotel Challenge torna a Sanremo, il 26 e 27 ottobre, presso il suggestivo Circolo Golf degli Ulivi, uno dei campi storici più affascinanti d'Italia. La competizione, che ha radici negli anni '50, ha assunto il suo formato attuale, una gara individuale di 36 buche Stableford, da circa un decennio. Si tratta di un evento molto atteso dagli appassionati di golf, con partecipanti provenienti da tutta Italia e dall'estero.

Manifestazione sempre più in crescita, come testimoniano i numeri delle ultime edizioni: "Siamo passati dalle centinaia di giocatori di 5 anni fa si ai 250 nei due giorni dello scorso anno, una netta crescita negli ultimi anni", ha fatto sapere il direttore Lorenzo Giani. "Quella di Sanremo è ormai una tappa fissa del calendario gare e, dopo quella dei professionisti, riteniamo sia la più importante. Purtroppo il meteo non è favorevole, ma ci teniamo a ricordare che nonostante la pioggia le gare si terranno ugualmente".

La sfida si articolerà su due giornate, permettendo ai golfisti di competere in tre categorie differenti, con premi per i migliori giocatori sia a livello lordo che netto, oltre a riconoscimenti per la miglior Lady e Senior. Gli ospiti avranno anche l'opportunità di partecipare a una cena di gala presso il Royal Hotel Sanremo la sera del 26 ottobre, un evento esclusivo che sottolinea l’eleganza e il prestigio dell'evento​.

Questo torneo, che si svolge in una location mozzafiato circondata dagli ulivi e con vista sul mare, rappresenta una tradizione consolidata e un punto di riferimento per il golf ligure. L'evento è stato presentato ufficialmente questa mattina, evidenziando l'importanza di questa competizione per la comunità locale e il turismo sportivo​.