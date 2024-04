Inaugurata la nuova sede del PD: l'On. Orlando sulle elezioni "A Sanremo c'è un centrosinistra e due centrodestra" (Foto e Video)

E’ stata inaugurata questo pomeriggio, alla presenza dell’Onorevole Andrea Orlando e dell’eurodeputato Brando Benifei, la nuova sede del Partito Democratico, in via Zefiro Massa a Sanremo.

A due mesi dalle elezioni Amministrative erano presenti moltissimi iscritti e simpatizzanti del partito, con il segretario cittadino Francesca Antonelli, quello provinciale Cristian Quesada ed il Consigliere Regionale Enrico Ioculano.

“Oggi è una grande soddisfazione – ha detto il segretario Francesca Antonelli – non solo per la nuova sede ma anche per gli altri appuntamenti di oggi con Fellegara e con il Sanremo Pride. E’ un momento particolarmente bello anche perché, pur essendo una piccola città, stasera sono con noi esponenti regionali e nazionali del partito che ci fanno onore”.

L’Onorevole Andrea Orlando ha commentato il momento elettorale, sia locale che nazionale: “A Sanremo si sta facendo una bellissima operazione – ha detto – e credo che Fulvio stia facendo una stupenda battaglia, anche con il supporto di un partito che ha deciso di aprire una fase nuova. Non ci sono particolari ragioni per le quali i 5 Stelle non siano con noi e, al secondo turno li aspettiamo, per quando sono certo si possa vincere. Siamo di fronte ad un progetto e un’idea di una politica che riprende la sua dimensione popolare e rimetta al centro i valori della comunità e rompe i ‘giochetti’ con le liste civiche e i travestimenti”. Lei pensa che un sindaco deve essere rappresentato anche da partiti politici oppure solo da liste civiche? “A Sanremo c’è un centrosinistra e due centrodestra”.

Con Brando Benifei abbiamo parlato anche di elezioni Europee: “Votare per noi significa andare verso un’Europa che vada in una direzione di integrazione, sostegno per i più deboli e la transizione ecologica. L’Europa ha scelto di impegnarsi per essere più unita e dare risposte con il Pnrr e con il sostegno ai territori. Noi vogliamo che continuino affinchè il continente non si indebolisca. Anche qui, con le risorse europee si può costruire un avanzamento per le infrastrutture ma anche l’impegno nei settori fondamentali dell’economia e tutelarci sul piano idrogeologico. Magari passando da avere Amministrazioni comunali che raccolgano questo spirito”.