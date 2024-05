Dibattito sul 'Pride' di venerdì prossimo alla Fos: Mager "Se si svolgerà ci sarò sicuramente anche io"

“Nei giorni scorsi abbiamo assistito al botta e risposta pubblico tra il candidato Rolando e il candidato Fellegara sul tema del Pride tenutosi lo scorso 6 aprile a Sanremo. Ci è dispiaciuto che un tema importante e delicato come quello delle libertà civili sia stato utilizzato per avere maggiore visibilità in campagna elettorale. Si tratta di valori certi, acquisiti, fondamentali, che non è dato mettere in discussione per recuperare qualche voto”.

Interviene in questo modo il comitato elettorale che sostiene Alessandro Mager, che prosegue: “Fa ancora più specie apprendere che, per chiarirsi e per sfruttare oltremodo il tema i due avrebbero programmato un confronto, a loro riservato, preannunciato per venerdì prossimo alla Federazione Operaia. Tale ipotesi, se attuata, oltre a venir meno alle basilari regole di par condicio e democraticità, priverebbe il dibattito di un sano confronto aperto a tutte le opinioni. È per tale motivo che – qualora il confronto dovesse farsi, preannunciamo fin d'ora la presenza al dibattito del candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager, dove potrà riferire la sua esperienza diretta, sia in relazione all'evento cui ha preso parte, sia in riferimento alla comunicazione inviata prima del Pride all’associazione Arcigay Imperia in cui esprimeva il suo massimo sostegno per promuovere l’inclusione e per risolvere i problemi concreti che l’associazione ha rappresentato”.

“Questo è il modo in cui noi facciamo politica – termina il comitato elettorale di Mager - nel sincero tentativo di capire i problemi dei nostri cittadini e di impegnarci a risolverli nel miglior modo possibile, senza proclamazioni e ambiguità, senza sfide. Alla luce di tutto ciò, confermiamo la presenza al dibattito, auspicando fin d'ora la presenza di tutti i candidati e, soprattutto, le associazioni rappresentative presenti al Pride”.