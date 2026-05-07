Tutela del territorio e dell'acquedotto, sostenibilità, inclusione sociale e cura di Rocchetta Nervina tra i punti del programma di Castrum Barbaire (Foto)

Riqualificazione e tutela del territorio, sostegno alla residenza e servizi essenziali, inclusione e coesione sociale, sostenibilità, urbanistica e cura del borgo, tutela dell'acquedotto, servizi sociali e relazioni con gli enti tra i punti del programma della lista civica Castrum Barbaire a sostegno del candidato sindaco di Rocchetta Nervina Claudio Basso.

Il sindaco uscente ha, infatti deciso di riproporsi con una lista civica, formata da Marisa Amerio, Antonella Balestra, Matteo Brigasco, Silvia Carabalona, Fabrizio Crespi, Tommaso D’Annunzio, Giacomo Perotto e Alessandro Raspaldo, per portare a termine i progetti avviati, realizzare nuovi interventi e migliorare alcune criticità riscontrate in paese. "Siamo una lista civica apartitica, composta da persone con esperienze, competenze e sensibilità diverse, unite però da un profondo amore per Rocchetta. Con l'esperienza di questi anni vogliamo fare di più" - sottolinea Castrum Barbaire - "Il nostro obiettivo è lavorare insieme, con impegno e trasparenza, per valorizzare il territorio, migliorare la qualità della vita dei cittadini e costruire un futuro sostenibile per il nostro borgo. Vorremo continuare a costruire, insieme, un paese migliore".

Tra gli obiettivi di Castrum Barbaire vi sono la riqualificazione e la tutela del territorio: "Vorremo proseguire gli interventi già in corso o in fase attuativa per la riqualificazione dell'assetto stradale e urbanistico; puntiamo all'adeguamento della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, alle normative vigenti, con delimitazione delle aree di parcheggio; potenziamento della manutenzione e rifacimento della segnaletica dei sentieri escursionistici, in particolare quelli adiacenti ai laghetti; recupero delle vie naturalistiche e panoramiche; geolocalizzazione dei sentieri per l'inserimento nella REL (Rete Escursionistica Ligure); gestione del rischio idrogeologico attraverso la pulizia periodica degli alvei per il contenimento della vegetazione; implementazione dei sistemi di videosorveglianza per garantire la sicurezza dei residenti e mantenimento del sistema antincendio esistente, con ripristino e manutenzione degli sportelli di protezione degli allacci (acqua, luce, gas)".

Un'attenzione particolare è rivolta al sostegno alla residenza e servizi essenziali. "Potenziamento e miglioramento dei servizi per aumentare la fruibilità del territorio da parte di cittadini e turisti; attivazione di uno sportello per il prelievo accessibile h24, utilizzabile anche dall’esterno dell’edificio postale.; miglioramento del kit già disponibile per la manutenzione ordinaria ed emergenziale delle biciclette; abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici destinati a eventi e manifestazioni (rampe, parcheggi riservati, ecc.); incentivi al ripopolamento, attraverso agevolazioni per chi trasferisce la residenza o avvia attività economiche" - svela Castrum Barbaire - "In assenza di presidi farmaceutici, facilitazione dell'acquisto di medicinali e beni di prima necessità tramite ordini telematici e promozione del territorio, delle tradizioni locali, dei prodotti tipici e del patrimonio artistico, per creare opportunità economiche".

Inclusione e coesione sociale tra le priorità di Castrum Barbaire: "Organizzazione di eventi ricreativi e culturali rivolti a tutta la comunità, con particolare attenzione a bambini e giovani: attività ludiche, musicali, laboratoriali, sportive e di supporto scolastico attraverso strumenti come peer education e mentoring; promozione e sostegno di iniziative sociali, culturali e aggregative proposte da cittadini, associazioni e realtà del territorio, favorendo la partecipazione attiva della comunità e collaborazione con enti e gruppi locali per valorizzare momenti di incontro e condivisione, rafforzando il senso di appartenenza e la coesione sociale".

Castrum Barbaire dà pure spazio alla sostenibilità: "Efficienza energetica e fonti rinnovabili con efficientamento della pubblica illuminazione mediante sostituzione con lampade a LED, con riduzione dei consumi fino all’80% e riqualificazione energetica degli edifici pubblici, anche tramite installazione di pannelli solari. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti proponiamo l'installazione di eco-compattatori per il corretto smaltimento di plastica e lattine, con sistemi di incentivazione tramite buoni sconto; la creazione di siti di compostaggio per l’umido, riducendo i costi e producendo fertilizzante per le aree verdi; campagne di sensibilizzazione per limitare l’uso di plastica monouso negli eventi pubblici, favorendo materiali biodegradabili e compostabili; manutenzione e, ove necessario, sostituzione della rubinetteria delle fontane pubbliche per limitare gli sprechi d’acqua; incentivazione della raccolta differenziata, in collaborazione con la ditta incaricata, garantendo il mantenimento del servizio porta a porta. Abbiamo pensato a orti urbani e sociali con l'assegnazione di terreni inutilizzati ai cittadini che ne fanno richiesta, favorendo la coesione sociale. Per una mobilità sostenibile puntiamo all'incentivazione della condivisione dell’auto; alla sostituzione del pulmino scolastico con un mezzo elettrico o a basse emissioni e all'implementazione delle colonnine di ricarica. Infine, puntiamo alla riqualificazione degli spazi esistenti con il recupero e la valorizzazione di edifici dismessi o abbandonati".

Per quanto riguarda l'urbanistica e la cura del borgo Castrum Barbaire punta al "miglioramento continuo e manutenzione del centro storico; interventi nei carugi e nelle piazze per la sistemazione delle pavimentazioni; manutenzione e implementazione dell’arredo urbano, pulizia delle vie e cura degli spazi verdi; manutenzione e pulizia del cimitero; completamento del ripristino dell’antico forno comunale".

In merito alla tutela dell’acquedotto Castrum Barbaire afferma: "Ci impegniamo a mantenere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la gestione in salvaguardia del servizio idrico. L'obiettivo è tutelare i diritti e i vantaggi della gestione comunale rispetto a quella privata, che comporterebbe un significativo aumento dei costi per i cittadini. Saranno, inoltre, investite risorse per l'adeguamento alle normative, al fine di mantenere la gestione delle forniture idriche e ampliare la rete verso le località isolate".

Sui servizi sociali Castrum Barbaire sottolinea: "I bambini sono il futuro della nostra comunità, gli anziani ne rappresentano la memoria. Il nostro impegno sarà volto a tutelare, sostenere e valorizzare entrambe queste categorie, in collaborazione con il nuovo assetto dei servizi sociali. In caso di necessità, l’amministrazione opererà seguendo le indicazioni del personale sociale convenzionato, garantendo assistenza con la massima riservatezza e attivando percorsi di sostegno specifici".

Importanti per Castrum Barbaire anche le relazioni con gli enti: "Ci impegniamo a rafforzare i rapporti con enti e amministrazioni, in particolare con i comuni confinanti, con i quali condividiamo problematiche e opportunità, senza trascurare le relazioni transfrontaliere sviluppatesi nel tempo. Il nostro borgo, con i suoi sentieri, i laghetti e il suo affascinante centro storico, si presta a essere scoperto e apprezzato da visitatori italiani e stranieri. Lo sviluppo del cicloturismo, dell’escursionismo, del turismo ambientale e dell’enogastronomia rappresenta un’importante opportunità di crescita e di impresa. Tuttavia, tali sviluppi dovranno essere armonizzati con la vita della comunità, regolamentando, per quanto possibile, il fenomeno sempre piu diffuso dell’overtourism".