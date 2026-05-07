Badalucco, il sindaco Orengo affida al segretario Maccapani tre incarichi chiave: ufficio tecnico, risorse umane e transizione digitale

Il Sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, ha adottato una serie di decreti con i quali conferisce al Segretario comunale supplente dott. Achille Maccapani importanti incarichi di responsabilità amministrativa, organizzativa e digitale, nell’ottica di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi comunali. In primo luogo, in base alla nuova macro-struttura dell’Ente, il Sindaco ha disposto l’assegnazione della responsabilità dei servizi Risorse Umane e Polizia Locale al segretario comunale. La decisione è motivata dalla necessità di assicurare una gestione stabile e coordinata delle funzioni amministrative fondamentali.

Con un secondo decreto, a causa dell’assenza della responsabile dell’Ufficio Tecnico, viene attribuito al dott. Maccapani anche l’incarico ad interim dell’Ufficio Tecnico comunale (urbanistica, lavori pubblici e SUAP). L’incarico, operativo con effetto immediato, avrà durata fino al 31 maggio prossimo, salvo proroga o revoca anticipata in caso di rientro del personale assente. Il provvedimento specifica inoltre che non sono previsti oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, trattandosi di funzioni ricomprese nel ruolo del segretario comunale.

Infine, con un ulteriore decreto, il Sindaco ha nominato il segretario comunale anche Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) del Comune di Badalucco, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). L’incarico attribuisce al dott. Maccapani il coordinamento dei processi di digitalizzazione dell’ente, inclusi sistemi informativi, sicurezza informatica, accessibilità, identità digitale e sviluppo dei servizi online per cittadini e imprese. Anche in questo caso, l’incarico non prevede ulteriori compensi e rimane valido fino a revoca o per la durata del mandato amministrativo.

Con questi provvedimenti, l’amministrazione comunale punta a rafforzare la governance interna, garantendo continuità operativa, innovazione tecnologica e gestione unitaria dei servizi strategici dell’ente.