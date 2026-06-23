Nuovo corso per i cimiteri di Sanremo: il Comune affida il servizio ad Amaie

Terminato il consiglio comunale di Sanremo: dopo il Question Time, dedicato a interpellanze e interrogazioni, che ha visto due interventi di Fratelli d'Italia e uno del gruppo consiliare di Marco Damiano e Monica Rodà, alle 17.30 è partita l’adunanza ordinaria.

Tra i punti centrali affrontati dall’assemblea cittadina ha avuto particolare rilievo la proposta relativa alla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Con questo passaggio, Sanremo si è schierata a sostegno della campagna promossa da Coldiretti e Anci per modificare l’articolo 60 del regolamento europeo. Al centro del dibattito il principio secondo cui un prodotto può essere considerato originario del Paese in cui subisce l’ultima trasformazione sostanziale, anche quando la materia prima proviene dall’estero: una norma che, secondo Coldiretti, rischia di favorire forme di “falso made in Italy”, consentendo di etichettare come italiani prodotti che italiani non sono all’origine.

Altro tema significativo è stato quello dei servizi cimiteriali. I consiglieri hanno esaminato l’affidamento in house ad Amaie Energia e Servizi della gestione del servizio cimiteriale comunale, insieme all’approvazione delle relazioni tecniche previste dalla normativa e dello schema di contratto di servizio. In discussione anche le modifiche al regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali.

Proprio il punto legato all'affidamento in house ha scatenato il maggiore dibattito in aula, avviato dal consigliere Umberto Bellini: "Questa è un'ottima scelta. Sanremo ha un sistema complesso riguardo ai cimiteri e questo rende tutto complesso sotto l'aspetto organizzativo. L'affido ad Amaie Energia ci permette di avere un soggetto pubblico radicato sul territorio, con cui mettere a disposizione delle competenze e degli elementi difficilmente trovabili in un operatore esterno. Parliamo poi di una società pubblica molto efficiente sul nostro territorio, anche in relazione alla questione dei dipendenti pubblici. La gestione esternalizzata ha creato molte criticità e affidare il tutto in house è la scelta migliore".

Linea sposata dalla consigliera Anna Roberta Di Meco: "Il nostro sistema cimiteriale si rivolge a oltre 50 mila abitanti. In passato l'appalto privato ha manifestato molte criticità, mentre il pubblico garantisce maggiori garanzie. Affidiamo un perimetro di lavoro importante".

Anche dai banchi dell'opposizione arriva parere positivo: "Come anticipato in commissione anche il mio voto sarà favorevole - esordsice Patrizia Badino - Come il vicesindaco sa, io più volte ho fatto presente i problemi di questa cooperativa, che forse oggi vedranno un po' di luce. Chiedo solo di non abbassare il focus adesso, ma di stare attenti anche durante il passaggio. Spero che ci sia un cambio di passo".

Linea diversa quella di Fratelli d'Italia, esposta da Antonino Consiglio: "Secondo me in questi due anni si è fatto poco per i cimiteri, si sarebbe dovuto fare qualcosa di più. Al momento del voto noi di Fratelli d'Italia usciremo, ma perché prima vogliamo vedere i risultati: mi aspetto che Amaie Energia faccia un intervento importante ma per tutto l'anno e non solo durante il periodo dei morti. Spesso si vede durante la primavera e l'estate un degrado. Ripeto che usciremo, ma garantisco che sarò il primo a fare i complimenti se il lavoro sarà fatto bene".

Prende poi la parola Massimo Rossano: "Questa pratica è una scelta condivisibile e auspicabile, visto lo stato dei cimiteri. L'amministrazione attuali ha tanti denari e questo permette questa scelta. In un contesto come quello in cui siamo l'affidamento ad Amaie Energia era già nelle corde della precedente amministrazione, solo che mancavano i denari. Bene avete fatto a farlo ora e annuncio che voterò favorevolmente, ma sarò attento a quello che sarà in futuro. Un pensiero dobbiamo farlo non solo allo stato dei cimiteri, ma anche a una manutenzione straordinaria di cui si deve fare carico il Comune. L'amministrazione dovrà farsi carico di investimenti importanti per migliorare un contesto cimiteriale che necessita di un intervento. Non consivido poi la scelta di Fratelli d'Italia di lasciare l'aula in votazione, non credo sia un atto corretto. Al contrario alzare la mano ed evidenziare criticità che potrebbero verificarsi in un secondo tempo sia la scelta migliore".

Alle parole del consigliere arriva risposta dai due rappresentanti di Fratelli d'Italia: "Non credo che uscire sia una mancanza di rispetto - afferma Elisa Balestra - Personalmente sono scettica al servizio in house, come già successe con l'affidamento dei servizi di nettezza urbana. Questa scelta ha aspetti positivi ma anche negativi e credo che i secondi possano prevalere. Negli ultimi anni si è più volte evidenziato come la situazione dei cimiteri sia stata carente. Se non siamo stati in grado di incidere in un rapporto con un privato, ci riusciremo anche in questa situazione? Perché dovrebbe essere diverso? Sarò la prima a essere contenta se le cose miglioreranno ma non mi sento di votare una pratica di cui non condivido la base".

"Ribadisco che non voteremo contro. Mi fa piacere che i consiglieri di maggioranza capiscano la scelta mentre mi tocca bacchettare i colleghi di opposizione. Non avevo dubbi che il collega Rossano votasse a favore. Dico solo che sappiamo cosa facciamo e prima voglio vedere i risultati, non c'è nulla di irrispettoso" incalza Consiglio.

Riprende poi parola la maggioranza con la consigliera Desirée Negri: "Siamo molto contenti di questo affidamento in house ad Amaie Energia. Ricordo la questione di Casa Serena, con i dipendenti che hanno rischiato il posto. Concordo con il collega Consiglio sulla questione dei cimiteri lasciati a se stessi durante i periodi di primavera ed estate e confido che Amaie Energia possa risolvere la situazione".

Tocca poi a Giuseppe Faraldi: "Sono convinto che miglioreremo il servizio. Preferisco che il controllo venga fatto all'interno del Comune, cosicché ogni consigliere possa anche indicare delle criticità così da andare a intervenire laddove necessario".

La pratica è stata quindi approvata, segnando un nuovo inizio per i cimiteri sanremesi.