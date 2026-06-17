Sanremo difende il Made in Italy: via libera alla mozione per cambiare le regole UE

Anche Sanremo si schiera nella questione della tutela dei prodotti made in Italy: la commissione finanze cittadina ha infatti approvato all'unanimità la richiesta da parte di Coldiretti e Anci per favorire l'iter attraverso cui modificare l'articolo 60 del regolamento Ue, che certifica l'origine dei prodotti alimentari.

Ad essere controverso è il passaggio che recita testualmente: “le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori, sono considerate originarie del Paese o del territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale…”. Un principio inaccettabile per la Coldiretti, in quanto consente, affermano, di etichettare come prodotti di bandiera anche quelli che sono di origine straniera ma subendo un processo di lavorazione in Italia ricevono l'etichettatura di made in Italy.

"Questa è una richiesta di Coldiretti nazionale inviata a tutti i Comuni tramite Anci - afferma l'assessore ai mercati Silvana Ormea - Abbiamo poi tramite gli uffici fatto un'indagine per avere un quadro. Si tratta di una scelta importante per il made in Italy. Si chiede alla commissione europea di correggere questo articolo 60, per tutelare i nostri prodotti. Già molti Comuni in Italia hanno aderito".

E in effetti già diverse amministrazioni sul territorio nazionale hanno sposato la causa, tra cui ora anche la città di Sanremo, che è il primo centro della provincia a portare la pratica in discussione e approvazione.

Dopo il voto favorevole in commissione, si attende il via libera in consiglio comunale per una pratica che ha visto nella prima fase una linea condivisa dall'intera amministrazione, con l'obiettivo di tutelare i prodotti e le eccellenze del territorio nazionale.