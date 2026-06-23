Sanremo: scontro in aula consiliare sulla rotatoria di San Martino

Doveva rappresentare una svolta per la viabilità del quartiere di San Martino, uno degli snodi più delicati di Sanremo. E invece, ancora prima del completamento, la nuova rotatoria in fase di realizzazione tra Aurelia, via della Repubblica e via Lamarmora è già diventata terreno di scontro politico. In Consiglio comunale è andato in scena un acceso confronto tra il consigliere di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio e l’assessore alla Viabilità Massimo Donzella, con toni che si sono fatti subito duri.

A portare il caso in aula è stata l’interpellanza firmata dallo stesso Consiglio insieme alla collega Elisa Balestra, con cui Fratelli d’Italia ha acceso i riflettori sui disagi provocati dal cantiere. Nel mirino, soprattutto, la scelta di ridurre da due a una sola corsia l’immissione di via della Repubblica sull’Aurelia: una soluzione che, secondo l’opposizione, starebbe generando lunghe code e rallentamenti quotidiani, con ripercussioni pesanti per residenti e automobilisti.

Ma è stato l’intervento in aula di Consiglio a trasformare il dibattito in un vero e proprio faccia a faccia politico. "Ci siamo subito presi a cuore questa questione. L'uscita a imbuto della rotatoria ci ha lasciato perplessi fin da subito e quindi abbiamo deciso di fare questa interpellanza. Credo che il problema sia sotto gli occhi di tutti. Non possiamo permetterci criticità del genere, specie in un punto importante come San Martino. Credo sia un errore gravissimo, assessore. Mi auguro che si scelga di tornare alla strada a due corsie, che i lavori terminino il prima possibile, anche se a quanto risulta dovrebbero arrivare dopo l'estate", ha affermato.

Parole nette, che hanno chiamato in causa direttamente Donzella. L’assessore ha difeso senza esitazioni il progetto, ricordando come l’opera fosse attesa da anni e sia diventata realizzabile grazie all’accordo con il privato di Portosole. “La rotatoria di San Martino è una delle opere più attese. Era già inserita nel piano delle opere pubbliche senza trovare una soluzione concreta. Oggi finalmente si realizza”, ha spiegato.

Donzella ha poi ribadito che, secondo gli studi tecnici, la nuova configurazione garantirà un’intersezione più efficace rispetto al passato, pur aprendo a una verifica sulla possibilità di ripristinare il doppio flusso: “Venerdì faremo un nuovo sopralluogo per valutare se sia possibile mantenere la sicurezza anche con due corsie”.

Una risposta che però non ha placato l’opposizione. Anzi, ha innescato l’ultimo, duro scambio: “Io ho detto che c’è stato un errore gravissimo e non mi è arrivata risposta in tal senso, e non è la prima volta che accade. Succede troppo spesso”, ha insistito Consiglio.

La replica di Donzella è stata immediata e definitiva: “Non c’è stato alcun errore, glielo sottoscrivo”.