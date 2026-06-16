Sanremo, via libera in commissione all’affidamento dei servizi cimiteriali ad Amaie Energia

Passa in quarta commissione consiliare a Sanremo la pratica per l’affidamento in house providing ad Amaie Energia e Servizi del servizio cimiteriale. Una decisione che riguarda manutenzione e custodia dei cimiteri cittadini e che punta a risolvere criticità storiche legate soprattutto al decoro e alla pulizia.

Ad aprire il confronto è stato il vicesindaco Fulvio Fellegara: “Questa questione parte da luglio 2024, quando una volta insediati abbiamo fatto un sopralluogo dei cimiteri, dove abbiamo constatato una manutenzione carente, non solo per quanto riguarda Valle Armea ma per tutte le zone. Abbiamo effettuato diversi interventi che hanno migliorato il decoro dei cimiteri arrivando a inizio 2025 a elaborare questa soluzione, alla luce anche del contributo dati durante gli interventi”.

Fellegara ha spiegato le ragioni della scelta: “Si tratta della soluzione che riteniamo migliore per la questione del prezzo e della puntualità degli interventi. Ci è voluto un po’ di tempo tecnico per arrivare a sistemare la pratica, ma ora la portiamo. Si va ad affidare sia la manutenzione che la custodia dei cimiteri. Questo nuovo servizio non andrà poi a inficiare sugli altri servizi svolti dalla partecipata”.

A entrare nel merito operativo è stato poi il presidente di Amaie Energia e Servizi, Sergio Tommasini: “È circa un mese e mezzo che abbiamo tracciato questo piano. Si andrà a creare nell’azienda un servizio apposito, prendendo unità lavorative adibite apposta al tutto. Il nostro obiettivo è fare le cose al meglio. Sappiamo che ci sono cose da migliorare nello stato attuale dei cimiteri”.

Dai banchi dell’opposizione, il consigliere Daniele Ventimiglia ha sottolineato la necessità di risultati immediati: “Il problema dei cimiteri è quasi sempre stato irrisolto. La carenza più importante è stata sempre legata alla pulizia e alla manutenzione, specie per quello di Valle Armea e quello della Foce. Bisogna centrare l’obiettivo, vicesindaco. Sono d’accordo che Amaie Energia prenda il controllo, ma questo contratto che durerà cinque anni deve trovare risposte nell’immediato”.

Ventimiglia ha poi aggiunto: “È un grande senso di responsabilità da prendere ma si deve intervenire immediatamente. Il costo dell’operazione sarà di circa 550 mila euro. Voglio vedere come andrà nei primi mesi: se i risultati si vedranno sarò il primo in consiglio comunale ad alzarmi e fare i complimenti, altrimenti sarò il primo a criticare”.

Per la maggioranza è intervenuto il consigliere Giuseppe Faraldi: “Questo affidamento chiude una questione di 12 anni fa, vedo il tutto come un successo. Stiamo affidando un servizio che in questo momento non va bene”. Faraldi ha però chiesto chiarimenti sul personale: “Ho sentito parlare di nuove assunzioni, ma non mi è chiaro un passaggio: si parla della presenza di un dipendente comunale che confluirà in Amaie Energia, quindi mi pare di capire perderemo un dipendente”.

Tommasini ha chiarito che la figura individuata è già distaccata presso la partecipata e che il passaggio non comporterà ripercussioni per il Comune.

Sulla necessità di vigilare è intervenuto anche Umberto Bellini: “Sono d’accordo con quanto detto dal collega Ventimiglia. Servirà un controllo sulla qualità del lavoro effettuato anche alla luce di quanto è successo finora, ma credo che la qualità lavorativa di Amaie Energia sarà affidabile”.

Più sintetico il commento di Marco Damiano: “Mi auguro che meglio dello status quo si faccia, anche perché sarebbe difficile il contrario”.

Il consigliere Antonino Consiglio ha ricordato le numerose segnalazioni presentate negli ultimi anni: “In questi due anni noi come gruppo consiliare abbiamo presentato diverse interpellanze sui cimiteri e credo che qualcosa in più si potesse fare. Mi auguro che si possano ottenere risultati non solo durante la festa dei Morti, ma anche nei periodi di primavera ed estate, quando sono più trascurati”. Poi il quesito: “Qualora il servizio non fosse efficace, come potrebbe fare il Comune a sciogliere il legame con Amaie?”.

“Tutti hanno diritto a segnalare inadempienze - risponde Tommasini - La nostra società è soggetta a costanti controlli. L’azienda è un braccio del Comune di Sanremo, che ha facoltà di intervenire”. A rafforzare il concetto è stato il dirigente comunale Fausto Galimberti, che ha ricordato come nel contratto sia prevista una clausola specifica per l’interruzione.

Anche Massimo Rossano ha evidenziato la gravità della situazione: “Anche io sono dell’idea che si stia toccando il fondo di quello che è il servizio cimiteriale. Mi auguro che Amaie Energia possa intervenire efficientemente”. Rossano ha poi chiesto chiarimenti sui costi e sull’assorbimento del personale.

Fellegara ha confermato: “Il personale che era impegnato nella manutenzione verrà assorbito, mantenendo la continuità lavorativa. Per quanto riguarda il costo posso confermare che è lo stesso di un affidamento in esterna”.

A chiudere il dibattito, il sostegno dei consiglieri Vittorio Toesca e Patrizia Badino. Toesca ha parlato di “forte valore sociale”, sottolineando la stabilità garantita ai lavoratori e il miglioramento del controllo sul servizio. Badino ha rimarcato: “Credo che l’assessore Fellegara abbia perso il conto di quante volte ho evidenziato le condizioni lavorative in cui si trovavano i dipendenti e sono molto contenta che si sia trovata una soluzione per il bene di tutti”.

Ultimo a intervenire prima della votazione il consigliere Alessandro Marenco: "Abbiamo fatto diverse fasi di intervento per i cimiteri in questi anni, ora siamo alla terza via , quella delle società controllate, che ci auguriamo sia la soluzione ideale. Come gruppo di Anima siamo assolutamente favorevoli alla scelta".

Al termine della discussione, la pratica è stata approvata all’unanimità dei presenti. Ora la decisione definitiva passerà al consiglio comunale.