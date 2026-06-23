San Pietro, scuola nel degrado: Damiano e Rodà attaccano, Donzella rassicura sugli interventi

Condizioni di degrado, problemi strutturali e timori per la sicurezza dei bambini. È questo il quadro emerso in Consiglio comunale dopo l’interrogazione presentata dai consiglieri Marco Damiano e Monica Rodà sulla situazione della scuola della frazione di San Pietro, frequentata ogni giorno dagli alunni della materna e delle elementari.

Al centro della segnalazione c’è in particolare lo stato dell’uscita di sicurezza del plesso elementare. Secondo quanto riportato dai consiglieri, già all’inizio di aprile era stata inoltrata una comunicazione all’URP del Comune per segnalare il deterioramento del pianerottolo vicino alla scuola, area utilizzata quotidianamente dai bambini e individuata come via di fuga in caso di emergenza. Da allora il passaggio sarebbe stato chiuso, senza però un intervento definitivo di ripristino.

Ma il problema, secondo l’opposizione, riguarda più in generale l’intera area attorno alla scuola: piazza e parcheggio si presenterebbero con buche, crepe, cedimenti dell’asfalto e avvallamenti che rappresentano un rischio concreto per alunni, famiglie e personale scolastico.

A portare il caso in aula è stato soprattutto l’intervento di Damiano, che ha allargato il discorso alla condizione complessiva delle frazioni. “Negli anni le amministrazioni sono state carenti nei confronti delle frazioni, dando poi spazio un po’ alla volta a tutte. San Pietro è stata dimenticata, ed è ormai un problema decennale”, ha dichiarato.

Il consigliere ha poi acceso i riflettori sulle difficoltà quotidiane della zona: “Fermarsi con le auto è diventato impossibile. Non so cosa si farà, questo lo vedremo con i tecnici”. E ha aggiunto un ulteriore elemento di criticità, legato al sistema di scolo delle acque: “C’è un discesone in cui le zone di scolo sono otturate, forse ne servirebbe qualcuna in più, per evitare che si formino liquami fognari vicino all’edificio scolastico”.

Un appello che Damiano ha voluto chiudere con una richiesta precisa all’amministrazione: “Oltre ai tecnici mettiamoci anche una mano politica, per garantire sicurezza alla frazione”.

La risposta dell’assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità, Massimo Donzella, è stata improntata alla condivisione delle criticità sollevate. “Condivido quanto dice, consigliere”, ha esordito, confermando che i tecnici comunali hanno già predisposto un piano di interventi per l’area.

“Abbiamo varato gli interventi da eseguire su tutta la zona, tenendo conto delle criticità e del degrado che si è creato. Abbiamo depositato e completato il quadro degli asfalti e non appena ci sarà l’aggiudicazione agiremo, perché è necessario muoversi e salvaguardare quanto c’è. Vedremo di intervenire a breve”, ha assicurato Donzella.

Una risposta che ha soddisfatto, almeno in parte, Damiano, che ha accolto positivamente l’impegno preso dall’assessore ma si è riservato di valutarne i risultati concreti.

Ora l’attenzione si sposta sui tempi: famiglie e residenti attendono infatti che alle promesse seguano rapidamente i lavori, in un’area dove la sicurezza dei più piccoli resta la priorità assoluta.