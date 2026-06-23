I piccoli comuni entroterra ligure al Parlamento UE accolti dalla eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega): “Aree interne ricchezza europea, Bruxelles sostenga economie locali”

Una delegazione di amministratori locali dell’entroterra ligure è volata a Bruxelles per visitare il Parlamento europeo e stringere rapporti e sinergie con i rappresentanti del territorio in Europa. Il gruppo, accolto dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), era composto dai sindaci dell’Imperiese Fulvio Pezzuto (Pontedassio) Giancarlo Cacciò (Ranzo), Tullio Cha (Aquila d’Arroscia), Graziano Floccia (Mendatica) e dal vicesindaco di Testico (SV) Giorgio Sibelli.

Gli amministratori hanno potuto visitare il cuore delle istituzioni UE in occasione dei lavori delle commissioni parlamentari e confrontarsi con l’eurodeputata lombarda sulle sfide del territorio innescate dalle recenti politiche comunitarie in tema di energia, agricoltura e ambiente, che toccano da vicino l’entroterra ligure.

“Questi piccoli comuni custodiscono un patrimonio prezioso fatto di tradizioni, cultura del territorio e attività economiche che da generazioni si fondano sull’agricoltura e sull’allevamento – ha dichiarato Tovaglieri -. Oggi queste comunità si trovano ad affrontare questioni cruciali per il loro futuro, dallo spopolamento alla carenza di servizi, fino alle crescenti difficoltà che gravano sulle aziende agricole e sugli allevatori, spesso schiacciati da costi elevati, eccessi burocratici e normative europee sempre più penalizzanti. L’Ue deve tornare a sostenere concretamente chi produce ricchezza e presidia il territorio, riconoscendo il valore strategico delle aree interne e delle loro filiere agroalimentari. Come Lega – ha concluso l’europarlamentare - chiediamo meno burocrazia, regole più vicine alla realtà delle imprese agricole e maggiori investimenti per favorire lo sviluppo, la competitività e il ricambio generazionale.”