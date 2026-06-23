Sanremo, Fratelli d’Italia chiede chiarimenti sulla possibile chiusura di una sezione della materna di Poggio. Fellegara: "Abbiamo chiesto di non chiudere la sezione”

Si è discusso in Consiglio comunale, attraverso un question time presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, del futuro della scuola dell’infanzia di Poggio e della possibile chiusura di una delle due sezioni attualmente attive.

A sollevare il tema sono stati i consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, che hanno chiesto chiarimenti all’amministrazione dopo le segnalazioni ricevute da alcuni genitori, preoccupati per il possibile ridimensionamento del plesso in vista del prossimo anno scolastico.

Nel loro intervento, i consiglieri hanno evidenziato come la scuola di Poggio rappresenti un presidio fondamentale per la frazione, definendola “un vero e proprio gioiellino del sistema scolastico locale” per qualità dell’offerta educativa, attenzione alla struttura e radicamento nel tessuto sociale.

Tra i principali timori espressi, quello legato alla possibile creazione di liste d’attesa qualora si passasse da due a una sola sezione, con il rischio di non riuscire ad accogliere tutte le richieste di iscrizione e costringere alcune famiglie a rivolgersi ad altre realtà fuori zona. Non solo: secondo Fratelli d’Italia, il calo delle iscrizioni registrato nell’ultimo anno sarebbe episodico e non tale da giustificare una riduzione strutturale dell’offerta.

Altro aspetto sollevato riguarda la qualità didattica. L’attuale organizzazione su due sezioni consente infatti di differenziare attività e laboratori per fasce d’età, garantendo percorsi educativi più specifici e una maggiore continuità pedagogica. Una soluzione che, con una sola sezione, verrebbe inevitabilmente meno.

A rispondere in aula è stato il vicesindaco Fulvio Fellegara, che ha confermato la condivisione delle preoccupazioni espresse dai consiglieri.

“Premetto che condivido quanto detto nell’interpellanza. Ci siamo confrontati con la dirigente scolastica e con gli altri organi politici. Abbiamo inviato una lettera alla Provincia chiedendo di non procedere alla chiusura”, ha spiegato Fellegara. “Ci è stato riferito che la procedura non è ancora definita, ma che si dovrà fare i conti con i tagli previsti. Abbiamo comunque evidenziato i disagi che si verrebbero a creare”.

Il vicesindaco ha poi ricordato come l’amministrazione continui a investire sul plesso di Poggio: “Sono previsti interventi, tra cui la messa in sicurezza del muro. Crediamo in quella scuola e vogliamo investirci, come facciamo con le altre scuole”.

Una risposta che ha soddisfatto la consigliera Balestra, che in replica ha riconosciuto l’impegno dell’amministrazione: “Siamo consapevoli dei lavori fatti sulla scuola e di quelli che saranno eseguiti. Sappiamo che spesso le decisioni prese dall’alto non tengono conto delle piccole realtà, ma è proprio per questo che ci teniamo”.

Il tema resta comunque aperto, in attesa delle decisioni definitive degli organi scolastici competenti, ma dal Consiglio comunale è emersa una posizione condivisa: difendere il mantenimento delle due sezioni della materna di Poggio.