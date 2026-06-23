Morte dell'agente Francesco Imprezzabile a Milano, Berrino: "Senso del dovere non sarà dimenticato"

Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia dell’agente della Polizia Locale Francesco Imprezzabile, ai suoi colleghi e a tutto il Corpo della Polizia Locale di Milano per la morte avvenuta durante un inseguimento mentre l'agente svolgeva il proprio servizio".

Lo dichiara in una nota Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

"Questa ennesima tragedia ci ricorda che le donne e gli uomini in divisa mettono quotidianamente a rischio la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. A loro va la gratitudine dello Stato e di tutti gli italiani. Di fronte a un sacrificio così doloroso, è necessario ribadire con forza un principio fondamentale, lo Stato e chi lo rappresenta devono essere rispettati. Non è più tollerabile un clima culturale e politico che troppo spesso finisce per mettere sotto accusa chi indossa una divisa anziché chi viola la legge e mette in pericolo la collettività".

"Mentre certa sinistra continua ad alimentare polemiche ideologiche e a guardare con sospetto l’operato delle Forze dell’ordine, noi scegliamo di stare dalla parte di chi ogni giorno garantisce legalità, sicurezza e convivenza civile, spesso pagando un prezzo altissimo. Alla famiglia di Francesco Imprezzabile rivolgo il mio abbraccio più sincero. Il suo senso del dovere e il suo servizio alla comunità non saranno dimenticati", conclude Berrino.