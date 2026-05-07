Salpa da Genova la nave 'Orientamenti SailOr': 230 studenti in navigazione per scoprire i mestieri del mare

Prenderà il via domani sera dal porto di Genova Orientamenti SailOr, la nave dell’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare che farà rientro sempre a Genova lunedì 11 maggio. Significativi i numeri di questa 13° edizione: 230 studenti, 3 enti di formazione e 19 istituti scolastici, (10 liguri, 7 da fuori regione e 2 dalla Francia), 30 docenti che verranno formati sul cluster marittimo portuale e sul tema dell’orientamento, 27 laboratori specifici per preparare gli studenti alle professioni del mare.



“Provare, imparare, formarsi sul campo: è questo l’obiettivo di Orientamenti-SailOr – dichiarano gli assessori di Regione Liguria alla Formazione Simona Ferro e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola –. Offrire ai giovani un contatto diretto con professionisti, laboratori e attività concrete significa aiutarli a comprendere davvero le proprie attitudini e le opportunità offerte da un settore strategico come quello del mare. Orientamenti continua così a rafforzare il legame tra formazione e lavoro attraverso esperienze distribuite durante tutto l’anno”.



Il progetto, unico nel suo genere a livello nazionale, avviato nel 2013 nell’ambito di ‘Orientamenti’, è promosso da Regione Liguria insieme a Ufficio Scolastico Regionale, Accademia Marina Mercantile, Istituto Nautico San Giorgio, Capitaneria di Porto e GNV e mira ad avvicinare gli studenti delle classi quarte superiori al mondo marittimo.

A bordo della motonave ‘Rhapsody’ di GNV gli studenti, provenienti da tre diversi indirizzi, alberghiero, nautico e turistico, nei giorni di navigazione previsti sulla tratta Genova - Olbia - Genova potranno cimentarsi nel mondo del lavoro di bordo attraverso, 12 laboratori per macchina e coperta, 9 laboratori per cucina, sala e bar, 3 laboratori per gli indirizzi turistici, 3 laboratori comuni (uno di orientamento per scoprire attitudini e sogni, uno dedicato ai percorsi di istruzione e formazione legati al mondo del mare, un’esercitazione di emergenza generale per abbandono nave). Il progetto si rivolge anche alla formazione professionale, accogliendo a bordo per il secondo anno anche 9 studenti di enti di IeFP del corso operatore della ristorazione, evidenziando ulteriormente la ricchezza e il valore che anche questi corsi offrono ai giovani.



“Siamo felici e orgogliosi di ospitare anche quest’anno il progetto SailOr a bordo di una nostra nave, con una partecipazione da parte dei ragazzi che si conferma numerosa, a testimonianza del forte interesse dei giovani per il mondo marittimo – dichiara Antonio Cecere Palazzo, Comandante di Armamento GNV - Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere: durante la navigazione i ragazzi possono vivere da vicino la vita di bordo, conoscere tutte le attività e le mansioni presenti su una nave e avvicinarsi anche alle competenze tecniche che ne regolano il funzionamento, dalla sicurezza alla gestione operativa. Per GNV sostenere iniziative come questa significa investire nel futuro e offrire ai giovani un’opportunità concreta di orientamento permettendo loro di avvicinarsi al nostro lavoro e contribuendo concretamente a diffondere la cultura del mare anche tra le generazioni più giovani.”



“Il Progetto SailOr, organizzato da Alfa Liguria in collaborazione con altri partner istituzionali tra cui la Direzione marittima-Guardia costiera di Genova, e con il supporto di GNV rappresenta una bella opportunità per i giovani studenti degli Istituti Nautici e degli Istituti Turistici ed Alberghieri, che potranno confrontarsi direttamente con le professioni del mare – dichiara l’Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri, Direttore marittimo della Liguria - acquisire tante informazioni utili per il proprio futuro lavorativo, ma anche fare un’esperienza originale e ricca di spunti interessanti.

A bordo del traghetto passeggeri Rhapsody, in navigazione lungo la tratta Genova-Olbia, svolgeranno un percorso di orientamento molto articolato, che per la parte relativa alla Guardia costiera prevede la descrizione dei compiti istituzionali, con particolare riferimento a ricerca e soccorso in mare, sicurezza della navigazione nella duplice accezione di safety e security e controlli a tutela dell’ambiente, ed i percorsi di reclutamento. La Direzione marittima-Guardia costiera di Genova partecipa con grande piacere anche quest’anno al Progetto, nella convinzione che possa aiutare i giovani a maturare scelte professionali più consapevoli attraverso l’incontro con una realtà, quella della nave, che si basa su responsabilità, passione e lavoro di squadra, ed è tra le più significative espressioni della blue economy”.



"Il progetto SailOr offre agli studenti una vera immersione nel mondo marittimo consolidandosi come esperienza fondamentale per comprendere le diverse professionalità di bordo – afferma Antimo Ponticiello, direttore dell’USR Liguria - Nel ringraziare tutor, docenti e la sinergia organizzativa tra USR e Alfa Liguria, Ponticiello sottolinea il valore di questa iniziativa, capace di coniugare formazione tecnica e crescita personale”.



“La nuova edizione di SailOr certifica l’ottima riuscita di un percorso che giunge oggi alla tredicesima edizione, e che ha visto a bordo delle navi GNV migliaia di studenti e studentesse di tutta Italia. È importante che il nostro Paese guardi al mondo marittimo come a una grande opportunità professionale, economica e sociale, perché rappresentiamo una forza strategica per l’Europa - commenta il Presidente della Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, Eugenio Massolo - L’Accademia anche quest’anno è orgogliosamente a bordo di SailOr per illustrare tutte le sue attività, i corsi completamente gratuiti che offrono grandi occasioni di sviluppo personale e professionale ai nostri giovani”.

