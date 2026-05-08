Bordighera senza barriere per una città più accessibile, la proposta della candidata sindaco Marzia Baldassarre

"Bordighera senza barriere per una città più accessibile. Bordighera si prepara a una trasformazione profonda, non solo estetica ma strutturale e culturale". Al centro della visione politica di “Bordighera Domani”, la lista civica guidata dalla candidata sindaco Marzia Baldassarre, c’è l’ambizioso obiettivo di rendere la "Città delle Palme" un modello di inclusività totale.

"L’idea di fondo è semplice quanto potente: una città a misura di disabile è, di riflesso, una città migliore per tutti, dai genitori con i passeggini agli anziani, fino ai turisti che cercano un’accoglienza d'eccellenza" - fa sapere Marzia Baldassarre -"Il primo pilastro del programma riguarda l’autonomia informativa. Attraverso ad esempio la realizzazione di un'app e la creazione di materiale cartaceo capillare, l’amministrazione si impegna a fornire una mappatura completa dell'accessibilità urbana. Conoscere in anticipo l'esatta ubicazione e lo stato dei parcheggi riservati, con tanto di documentazione fotografica, tra la rotonda di Sant’Ampelio e i Pennoni, significa restituire dignità e tempo a chi deve pianificare ogni spostamento".

Il piano d’azione di “Bordighera Domani” tocca i punti nevralgici della città: "Dalla verifica dell'idoneità delle rampe sulla passeggiata a mare al superamento delle barriere architettoniche nei collegamenti strategici come stazione, corso Italia e lo IAT, ogni centimetro di asfalto è sotto osservazione. Particolare attenzione è rivolta alle zone più complesse: dalla messa in sicurezza di via Noaro alla sfida di Bordighera Alta. In quest'ultima, l'obiettivo è rendere accessibile la 'prima cerchia' di negozi in via Bastioni, integrando la bellezza del borgo antico con le moderne necessità di fruizione".

L’impegno sociale di “Bordighera Domani” valica i confini dell’urbanistica per abbracciare lo sport: "Il progetto 'SUBACQUABILI' ne è l’emblema: l’elemento acqua diventa uno strumento di crescita e benessere, abbattendo le barriere fisiche e psicologiche. Lo sport non è visto come un lusso, ma come un diritto fondamentale che rafforza il senso di comunità".

"Vogliamo ridurre il più possibile ostacoli e barriere, rendendo i servizi realmente inclusivi" - afferma Baldassarre - "Questa visione culminerà nell'organizzazione di una giornata dedicata allo sport per disabili, un momento di festa e sensibilizzazione per dimostrare che, con la giusta volontà politica e il coinvolgimento degli esercenti, l’uguaglianza non è un’utopia, ma un traguardo raggiungibile. Bordighera, dunque, si candida così a diventare una città dove la parola 'accessibilità' non è un obbligo di legge ma un valore condiviso".