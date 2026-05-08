ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 08 maggio 2026, 11:03

Saint Charles, Obiettivo Bordighera: "Baldassarre vuole difendere l'ospedale ma in passato non prese impegno formale per tutelarlo"

"La discrepanza di posizioni sarà tenuta in conto da tutti coloro che desiderano dare un voto informato", dice la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino

Saint Charles, Obiettivo Bordighera: &quot;Baldassarre vuole difendere l'ospedale ma in passato non prese impegno formale per tutelarlo&quot;

"Lattuale candidata sindaco per Bordighera Domani, Marzia Baldassarre, che oggi dichiara di voler difendere e rafforzare l’ospedale Saint Charles, per quale motivo nel 2025 non ha fatto pervenire l’impegno formale che le era stato richiesto in tutela dello stesso?" - dice Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, mettendo in evidenza discrepanze, da chiarire, tra quello che oggi viene promosso dalla lista “Bordighera Domani”, a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassare, e quello che, in passato, non è stato fatto per l'ospedale Saint Charles da quest'ultima.

"Nel dicembre 2025 i 18 sindaci del comprensorio intemelio sottoscrissero un documento ufficiale a difesa del diritto alla salute delle comunità della Provincia di Imperia e del comprensorio Intemelio, impegnandosi a promuovere la piena valorizzazione dell’ospedale Saint Charles di Bordighera considerato un presidio fondamentale per l’equilibrio sanitario del territorio" - ricorda Obiettivo Bordighera - "Il documento impegnava formalmente i firmatari a sostenere il mantenimento e il potenziamento dell’ospedale Saint Charles collaborando con Regione Liguria e a salvaguardare nella provincia di Imperia una rete sanitaria equilibrata e rispettosa di posizioni baricentriche, concentrando ad esempio il reparto di Ostetricia e Ginecologia nel plesso ospedaliero di Sanremo".

"I sindaci chiesero la sottoscrizione dello stesso documento ai candidati consiglieri provinciali del distretto intemelio 'affinché assumano una chiara responsabilità a tutela della salute pubblica'. Tuttavia, l’attuale candidata sindaco per Bordighera Domani, Marzia Baldassarre, che nel dicembre 2025 era consigliere nel comune di Bordighera e che fu eletta nel Consiglio Provinciale, non risulta tra i firmatari del documento" - sottolinea Obiettivo Bordighera - "Se oggi dichiara di voler difendere e rafforzare l’ospedale Saint Charles, per quale motivo nel 2025 non ha fatto pervenire l’impegno formale che le era stato richiesto in tutela dello stesso? Forse la mancata sottoscrizione dell’impegno è stata un altro dei suoi 'lapsus istituzionali' da aggiungere a quelli già iscritti nella storia dei Consigli comunali di Bordighera anni 2018-2025? O la 'difesa e rafforzamento dei servizi dell’ospedale Saint Charles' enunciati nel programma di Bordighera Domani sono una concessione da campagna elettorale a candidati nella sua lista che sono attenti alla sanità? Se, invece, la difesa del Saint Charles è una conversione tardiva, ben venga. In ogni modo, il non aver preso in passato un impegno formale con i cittadini di tutelare il Saint Charles genera inevitabilmente incertezza sulle attuali promesse elettorali. La discrepanza di posizioni tra dicembre e maggio sarà tenuta in conto da tutti coloro che desiderano dare un voto informato".

 

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