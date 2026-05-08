Saint Charles, Obiettivo Bordighera: "Baldassarre vuole difendere l'ospedale ma in passato non prese impegno formale per tutelarlo"

"L’attuale candidata sindaco per Bordighera Domani, Marzia Baldassarre, che oggi dichiara di voler difendere e rafforzare l’ospedale Saint Charles, per quale motivo nel 2025 non ha fatto pervenire l’impegno formale che le era stato richiesto in tutela dello stesso?" - dice Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, mettendo in evidenza discrepanze, da chiarire, tra quello che oggi viene promosso dalla lista “Bordighera Domani”, a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassare, e quello che, in passato, non è stato fatto per l'ospedale Saint Charles da quest'ultima.

"Nel dicembre 2025 i 18 sindaci del comprensorio intemelio sottoscrissero un documento ufficiale a difesa del diritto alla salute delle comunità della Provincia di Imperia e del comprensorio Intemelio, impegnandosi a promuovere la piena valorizzazione dell’ospedale Saint Charles di Bordighera considerato un presidio fondamentale per l’equilibrio sanitario del territorio" - ricorda Obiettivo Bordighera - "Il documento impegnava formalmente i firmatari a sostenere il mantenimento e il potenziamento dell’ospedale Saint Charles collaborando con Regione Liguria e a salvaguardare nella provincia di Imperia una rete sanitaria equilibrata e rispettosa di posizioni baricentriche, concentrando ad esempio il reparto di Ostetricia e Ginecologia nel plesso ospedaliero di Sanremo".

"I sindaci chiesero la sottoscrizione dello stesso documento ai candidati consiglieri provinciali del distretto intemelio 'affinché assumano una chiara responsabilità a tutela della salute pubblica'. Tuttavia, l’attuale candidata sindaco per Bordighera Domani, Marzia Baldassarre, che nel dicembre 2025 era consigliere nel comune di Bordighera e che fu eletta nel Consiglio Provinciale, non risulta tra i firmatari del documento" - sottolinea Obiettivo Bordighera - "Se oggi dichiara di voler difendere e rafforzare l’ospedale Saint Charles, per quale motivo nel 2025 non ha fatto pervenire l’impegno formale che le era stato richiesto in tutela dello stesso? Forse la mancata sottoscrizione dell’impegno è stata un altro dei suoi 'lapsus istituzionali' da aggiungere a quelli già iscritti nella storia dei Consigli comunali di Bordighera anni 2018-2025? O la 'difesa e rafforzamento dei servizi dell’ospedale Saint Charles' enunciati nel programma di Bordighera Domani sono una concessione da campagna elettorale a candidati nella sua lista che sono attenti alla sanità? Se, invece, la difesa del Saint Charles è una conversione tardiva, ben venga. In ogni modo, il non aver preso in passato un impegno formale con i cittadini di tutelare il Saint Charles genera inevitabilmente incertezza sulle attuali promesse elettorali. La discrepanza di posizioni tra dicembre e maggio sarà tenuta in conto da tutti coloro che desiderano dare un voto informato".