Rifiuti: Bergesio (Lega), in Commissione d’Inchiesta per trasparenza e tutela delle PMI

“Il contrasto alle attività illecite nel settore dei rifiuti rappresenta una sfida cruciale anche per il nostro sistema produttivo. Per la Lega è prioritario garantire una gestione trasparente e virtuosa, capace di sostenere le Piccole e Medie Imprese e, contemporaneamente, di proteggere i cittadini e i consumatori italiani”.

​Lo dichiara il senatore Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive a Palazzo Madama e neo Componente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

“Dai dati emersi oggi in audizione dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, ingegner Laura D’Aprile – spiega Bergesio – si evince la necessità di intervenire sul comparto tessile, dove la raccolta differenziata è ancora ridotta. Il rischio, però, è che il peso burocratico per le nostre PMI, che costituiscono il 98% del settore, cresca più rapidamente delle reali soluzioni operative e impiantistiche”.

​“La mia nomina in questo organismo, per la quale ringrazio il Presidente del Senato e il gruppo della Lega, è un impegno per vigilare affinché nuovi strumenti di tracciabilità non si traducano in soli costi amministrativi, ma in un mercato circolare efficiente che rispetti il principio di reciprocità con chi produce fuori dall'Europa. Dobbiamo difendere la nostra sovranità industriale - aggiunge il senatore - concludendo con "un ringraziamento al Presidente Jacopo Morrone per l’ottima organizzazione dei lavori della Commissione”.