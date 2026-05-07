Regione Liguria, finanziati 44 progetti nel bando “Scienze della vita”: pubblicata la graduatoria Filse

Resi noti i 44 progetti che verranno sostenuti da Regione Liguria nell'ambito del bando Scienze della vita. È stata pubblicata da Filse, soggetto gestore della misura a valere sull'azione 1.1.1 del PR Fesr 2021-2027, la graduatoria dello strumento regionale che consente alle imprese di richiedere fino a 600 mila euro a fondo perduto, a copertura massima del 70% degli investimenti effettuati. Tra questi, 32 progetti nei settori dei big data e dei sistemi digitali sanitari, 7 nell’ambito della robotica per l'assistenza e 5 per la medicina rigenerativa e personalizzata.



"Un passo in avanti importante per la Liguria, che dimostra ancora una volta la vocazione del nostro territorio alla ricerca e all’innovazione - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Grazie al recente rifinanziamento, tutte le imprese ritenute ammissibili potranno portare avanti gli investimenti contando sul sostegno finanziario regionale. Un impegno importante, che porta a 18,3 milioni di euro complessivi la dotazione economica di una misura che valorizza al meglio un'ecosistema regionale, capace di mettere insieme imprese, centri di ricerca e università".



Al link la graduatoria: https://www.filse.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=3060:graduatoria.pdf

