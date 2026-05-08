Imperia punta sullo sport d’eccellenza: Scajola incontra il ministro Abodi e annuncia la piscina comunale come impianto federale FIN

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha incontrato nei giorni scorsi a Roma il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per illustrare le potenzialità della città e della provincia nel panorama sportivo d'eccellenza. Al centro del colloquio, la candidatura del territorio come sede ideale per eventi nazionali e internazionali legati a vela, atletica e nuoto.

Durante l'incontro è stata ufficializzata la nuova convenzione tra il Comune di Imperia e la FIN (Federazione Italiana Nuoto). Grazie a questo accordo, la piscina comunale viene riconosciuta come impianto federale. Parallelamente, sono stati confermati gli interventi di adeguamento per il campo di atletica del Prino, che rispetterà i parametri tecnici sia della FIDAL (atletica leggera) che della FIN, diventando un polo multidisciplinare all'avanguardia.

"La Riviera dei Fiori ha investito e investe sempre di più nel mondo dello sport" dichiara il Sindaco Claudio Scajola.