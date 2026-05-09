Futuro Nazionale Sanremo 013 a Genova per l'incontro con il generale Roberto Vannacci (Foto)

Futuro Nazionale Sanremo 013 presente a Genova all’incontro con il generale Roberto Vannacci.
Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Sanremo 013, rappresentato dal referente cittadino Michele Gandolfi, ha partecipato nella giornata di ieri, venerdì 8 maggio 2026, insieme a una delegazione del Comitato sanremese, all’evento organizzato a Genova con la presenza del generale Roberto Vannacci. L’incontro, svoltosi nel capoluogo ligure, ha rappresentato un momento politico importante, concreto e partecipato, nel quale sono stati ribaditi i valori fondanti di Futuro Nazionale: identità, tradizione e sicurezza, temi centrali anche nella presentazione pubblica dell’evento genovese.
Nel corso della giornata il generale Vannacci ha richiamato con chiarezza il significato profondo della parola destra, che per Futuro Nazionale non è una semplice etichetta da campagna elettorale ma una visione politica vera, identitaria, convinta e soprattutto contagiosa. Una destra che non si vergogna di sé stessa, che non arretra davanti al pensiero unico e che intende tornare a parlare alle persone, ai territori, alle famiglie, ai lavoratori, alle comunità locali.
"Per noi - dichiara Michele Gandolfi, referente di Futuro Nazionale Sanremo 013 - la politica si costruisce stando in mezzo alla gente, ascoltando, organizzando e dando una prospettiva chiara a chi non si riconosce più nei partiti tradizionali. Futuro Nazionale nasce proprio per questo: trasformare idee e valori in presenza reale sul territorio".
Il Comitato di Sanremo 013, primo Comitato Costituente nato in Liguria, continua il proprio lavoro con determinazione per contribuire alla crescita di Futuro Nazionale nella provincia di Imperia e nell’intera regione. La partecipazione all’evento di Genova conferma la volontà del gruppo sanremese di essere parte attiva di un percorso politico nuovo, libero, identitario e radicato. "Un sentito ringraziamento va al Comitato di Genova, che ha organizzato l’evento e la cena conclusiva, offrendo un momento di confronto politico e umano piacevole, ordinato e partecipato" - afferma Michele Gandolfi - "Occasioni come questa dimostrano che Futuro Nazionale non è soltanto un progetto politico ma una comunità che cresce, si incontra e si riconosce in valori comuni. Futuro Nazionale Sanremo 013 conferma, quindi, il proprio impegno: continuare a lavorare, sul territorio e tra le persone, per far crescere un movimento capace di rompere gli schemi, parlare chiaro e costruire una vera alternativa politica".