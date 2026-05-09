Futuro Nazionale Sanremo 013 a Genova per l'incontro con il generale Roberto Vannacci (Foto)

Futuro Nazionale Sanremo 013 presente a Genova all’incontro con il generale Roberto Vannacci. Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Sanremo 013, rappresentato dal referente cittadino Michele Gandolfi, ha partecipato nella giornata di ieri, venerdì 8 maggio 2026, insieme a una delegazione del Comitato sanremese, all’evento organizzato a Genova con la presenza del generale Roberto Vannacci. L’incontro, svoltosi nel capoluogo ligure, ha rappresentato un momento politico importante, concreto e partecipato, nel quale sono stati ribaditi i valori fondanti di Futuro Nazionale: identità, tradizione e sicurezza, temi centrali anche nella presentazione pubblica dell’evento genovese.

Nel corso della giornata il generale Vannacci ha richiamato con chiarezza il significato profondo della parola destra, che per Futuro Nazionale non è una semplice etichetta da campagna elettorale ma una visione politica vera, identitaria, convinta e soprattutto contagiosa. Una destra che non si vergogna di sé stessa, che non arretra davanti al pensiero unico e che intende tornare a parlare alle persone, ai territori, alle famiglie, ai lavoratori, alle comunità locali. "Per noi - dichiara Michele Gandolfi, referente di Futuro Nazionale Sanremo 013 - la politica si costruisce stando in mezzo alla gente, ascoltando, organizzando e dando una prospettiva chiara a chi non si riconosce più nei partiti tradizionali. Futuro Nazionale nasce proprio per questo: trasformare idee e valori in presenza reale sul territorio".