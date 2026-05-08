Ventimiglia, Tiziana Faedda è il nuovo assessore comunale: a lei Turismo, Cultura, Sport e Innovazione

Il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, ha firmato il decreto di nomina del nuovo Assessore comunale, attribuendo alla Sig.ra Tiziana Faedda le seguenti deleghe: Turismo, Manifestazioni, Sport, Cultura, Teatro, Biblioteche, Innovazione Tecnologica, Terra.

“Porgo a nome mio e di tutta l’Amministrazione i migliori auguri di buon lavoro a Tiziana Faedda, nuovo Assessore che assumerà le deleghe precedentemente affidate a Serena Calcopietro, che desidero ringraziare ancora per il grande e prezioso lavoro svolto in questi anni – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro. Tiziana è una donna di comprovata esperienza nel mondo dell’associazionismo e sono certo che saprà portare avanti al meglio le deleghe attribuitele con competenza e passione”.

“Accetto con entusiasmo, determinazione e impegno il ruolo per il quale sono stata individuata - dichiara il neo Assessore, Tiziana Faedda. Ringrazio il Sindaco Di Muro per la fiducia accordatami, così come il partito e il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per il sostegno ricevuto. Sono certa che si creerà un clima di stretta collaborazione con tutta la Giunta, il Consiglio comunale e un rapporto sinergico con la cittadinanza e, in particolare, con le associazioni che operano con lodevole spirito di iniziativa sul territorio. Per le deleghe su cui sarò chiamata a impegnarmi, ho già dichiarato la mia piena disponibilità a lavorare con abnegazione unitamente a tutta l’Amministrazione”.