Tariffe agevolate e primo soccorso ortopedico: il Polo della Salute di Riva Ligure si rafforza con Fisiomed (Foto e video)

Il Polo della Salute di Riva Ligure si amplia con l’introduzione di nuovi servizi di fisioterapia e ortopedia, grazie a una convenzione tra il Comune e il centro medico Fisiomed. L’accordo prevede prestazioni sanitarie a tariffe calmierate per i residenti – con uno sconto del 15% sul tariffario di listino – e l’attivazione, per i mesi di luglio e agosto, del servizio gratuito di “Primo Soccorso Ortopedico”, disponibile per circa due ore a settimana.

La nuova convenzione, valida fino a dicembre 2025, rientra nel piano dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Giuffra per potenziare e riorganizzare i servizi socio-sanitari sul territorio.

“È un aspetto fondamentale quando si parla del benessere di un territorio – commenta il sindaco Giorgio Giuffra – Fisiomed è un player di rilievo nel ponente ligure e come amministrazione oggi siamo contenti non solo per l’apertura di una nuova attività ma anche per le possibilità che saranno messe a disposizione di residenti e turisti. Non lo ripeterò mai abbastanza: offrire servizi in più significa anche migliorare l’appeal della nostra cittadina. A tutto questo affianchiamo un’offerta sanitaria extra, pensata per i mesi estivi. Permettetemi di dire, a Riva Ligure oltre al clima c’è di più”.

L’ambulatorio sarà attivo per otto ore alla settimana nei locali comunali di via Giardino 3. I cittadini potranno accedere a trattamenti di fisioterapia per dolori articolari, infortuni, esiti post-chirurgici e disturbi posturali, nonché a visite ortopediche specialistiche.

“Con questa apertura vogliamo portare la nostra esperienza ancora più vicino alle persone. Dalla nostra apertura datata 2019, poco prima della pandemia, abbiamo registrato 150 pazienti residenti nel comune di Riva Ligure, mentre 350 dai comuni limitrofi. Crediamo nel valore della prossimità, nella sanità territoriale e nella possibilità di offrire percorsi di cura strutturati anche nei borghi, senza rinunciare alla qualità e alla continuità” – afferma Matteo Buffa, Project Manager Fisiomed.

“L’apertura della sede di Riva Ligure rappresenta un’opportunità per offrire percorsi di cura strutturati e basati su evidenze scientifiche anche in contesti territoriali. Il nostro obiettivo è garantire valutazioni accurate e trattamenti personalizzati, mantenendo sempre al centro la persona e i suoi obiettivi di recupero. Offriamo un percorso clinico costruito secondo il metodo Fisiomed, strutturato in tre fasi: riduzione del dolore, recupero funzionale e prevenzione delle recidive” – aggiunge il Dott. Alessio Marroni, Responsabile Scientifico Fisiomed.

Il sindaco Giuffra ha infine sottolineato la volontà di proseguire su questa strada: “Nulla vieta di poter rinnovare il rapporto per ulteriori mesi oltre ad ampliare, se ce ne fosse bisogno, il monte ore di disponibilità oggi garantito alla comunità di Riva Ligure. Come amministrazione puntiamo molto sul Polo della Salute, un luogo multiservizi che oggi fa un piccolo passo in più nell’ottica di poterlo far crescere ancora mettendo sempre il cittadino al primo posto”.