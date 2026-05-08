Fratelli d’Italia Sanremo torna in piazza: domani un focus su Piano Casa, famiglie e tesseramento 2026

Fratelli d’Italia Sanremo torna ancora una volta tra la gente con un appuntamento dedicato all’ascolto dei cittadini e al confronto sui temi del territorio. L’iniziativa si svolgerà domani dalle 15 alle 19 in via Escoffier 1, dalla statua di Mike Bongiorno. Ad annunciarlo è il coordinatore cittadino Antonino Consiglio, che spiega come il principale tema della giornata sarà il Piano Casa promosso dal Governo Meloni, considerato dal partito un intervento concreto per affrontare l’emergenza abitativa.

Il piano prevede infatti investimenti per aumentare l’offerta di alloggi, riqualificare il patrimonio pubblico esistente e incentivare nuovi investimenti nel settore abitativo, con l’obiettivo di garantire case accessibili a prezzi calmierati e un sostegno reale alle famiglie. «Un’iniziativa che dimostra la vicinanza del Governo guidato da Giorgia Meloni alle esigenze dei cittadini», sottolinea Fratelli d’Italia Sanremo. Altro tema centrale dell’incontro sarà il tesseramento 2026, illustrato dal dirigente del direttivo cittadino Stefano Bottero: «Sarà un’occasione per avvicinarsi al partito, tesserarsi e continuare un percorso di crescita che negli ultimi anni ha registrato un forte interesse e una crescente partecipazione attorno a Fratelli d’Italia», dichiara Bottero.

Nel corso del pomeriggio saranno presenti anche il senatore Gianni Berrino, l’assessore regionale Luca Lombardi e la consigliera comunale Elisa Balestra. «Vi aspettiamo domani dalle 15 alle 19 in via Escoffier 1, dalla statua di Mike Bongiorno», conclude il coordinatore cittadino Antonino Consiglio.