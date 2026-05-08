Ospedaletti accelera sulla trasformazione urbana: via libera a ciclovia, parco fotovoltaico e rete anti-allagamenti

Tre opere pubbliche considerate strategiche per il futuro di Ospedaletti hanno ricevuto il via libera definitivo attraverso la conclusione positiva delle rispettive Conferenze dei Servizi convocate dal Comune. I provvedimenti, firmati dal responsabile del servizio architetto Massimo Salsi, consentono ora l’avvio operativo dei lavori previsti nei progetti esecutivi. Si tratta di tre interventi di grande impatto per il territorio: il completamento della pista ciclopedonale del lungomare “Cycling Riviera”, la realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico nell’area AIO 9 e il collettamento delle acque di prima pioggia in via Cavalieri di Malta.

Mobilità sostenibile: avanti con la “Cycling Riviera”

Particolarmente significativa è la determina relativa al “Programma strategico per il completamento della pista ciclopedonale di lungomare Cycling Riviera – Parco Costiero del Ponente Ligure”, una delle infrastrutture turistiche e ambientali più importanti dell’intera Riviera. La pista ciclopedonale del Ponente ligure, nata sul vecchio tracciato ferroviario dismesso della linea Genova-Ventimiglia, è oggi considerata una delle più belle d’Europa. Collega infatti Ospedaletti a San Lorenzo al Mare passando per Sanremo, Taggia e numerosi borghi costieri, offrendo un percorso panoramico sul mare lungo oltre 30 chilometri. Negli anni la “Cycling Riviera” è diventata un simbolo del turismo sostenibile del Ponente ligure, attirando ogni anno migliaia di ciclisti, runner e turisti italiani e stranieri. Nel corso della Conferenza dei Servizi, Regione Liguria ha espresso parere favorevole chiedendo però che il sedime ciclopedonale mantenga elevate caratteristiche di sicurezza e funzionalità, attraverso una chiara delimitazione delle corsie ciclabili e pedonali. Favorevole anche il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Un intervento che punta dunque non solo a completare il percorso, ma anche a migliorarne la fruibilità e la sicurezza, in una zona dove la mobilità dolce rappresenta ormai un asset strategico per il turismo e la qualità della vita.

Energia pulita: nasce il parco fotovoltaico nell’area AIO 9

Il secondo intervento riguarda la realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico nell’area denominata AIO 9, progetto che si inserisce nel più ampio percorso di transizione energetica e sostenibilità ambientale avviato negli ultimi anni anche dai piccoli comuni costieri. L’iter autorizzativo ha richiesto approfondimenti tecnici legati soprattutto alla tutela del territorio e al rapporto con il Rio Porrine. In particolare, Regione Liguria ha evidenziato la necessità di rispettare la fascia di inedificabilità relativa al vecchio sedime del corso d’acqua, mentre la Soprintendenza aveva richiesto ulteriori elaborati progettuali, opere di mitigazione paesaggistica e foto-inserimenti. Le integrazioni presentate dal Comune hanno consentito di superare le criticità emerse e di arrivare alla conclusione positiva del procedimento. La Regione ha inoltre chiarito che l’eventuale modifica del tracciato del Rio Porrine dovrà avvenire secondo le procedure previste dalla normativa regionale. L’opera rappresenta un tassello importante verso una produzione energetica più sostenibile e una maggiore autonomia energetica del territorio.

Più sicurezza idraulica in via Cavalieri di Malta

Terzo intervento approvato è quello relativo al collettamento delle acque di prima pioggia in via Cavalieri di Malta, opera meno visibile ma fondamentale sotto il profilo della sicurezza idraulica e della tutela ambientale. Il progetto consentirà infatti una migliore gestione delle acque meteoriche, riducendo il rischio di criticità durante gli eventi piovosi intensi e migliorando il sistema di smaltimento urbano. In questo caso non sono pervenuti pareri contrari da parte degli enti coinvolti e il procedimento si è concluso con il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla normativa.

Il Comune di Ospedaletti imprime così un’accelerazione significativa a interventi che toccano temi centrali per il futuro della Riviera: mobilità sostenibile, energia rinnovabile, sicurezza ambientale e valorizzazione del territorio. Tre opere diverse tra loro ma accomunate da un obiettivo preciso: rendere la “Città delle Rose” sempre più moderna, sostenibile e attrattiva sia per i residenti sia per il turismo internazionale.