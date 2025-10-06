Conferenza del nuovo parroco, santa messa e pranzo conviviale: Vallecrosia ospita il convegno degli ex allievi Don Bosco (Foto e video)

Una giornata per rincontrarsi, stare insieme, ricordare e ringraziare Don Bosco è prevista presso l’opera salesiana di Vallecrosia domenica 26 ottobre. I Salesiani ospiteranno, infatti, il convegno degli ex allievi Don Bosco, oratoriani e Cnos.

"Il programma dell'evento prevede alle 9 un'accoglienza con caffè e focaccia presso l'oratorio Don Bosco. Alle 10, invece, si terrà una conferenza del nuovo parroco. Alle 11 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice verrà celebrata la santa messa e, come da tradizione, verrà scattata la classica foto di gruppo mentre alle 12.30 vi sarà un pranzo conviviale" - svela don Mario, viceparroco di Maria Ausiliatrice - "Nel pomeriggio, alle 15, vi sarà un pellegrinaggio fino alla cappellina in via Angeli Custodi per visitarla visto che lì don Bosco celebrò la prima messa giunto a Vallecrosia. Vi sarà, inoltre, la presentazione ufficiale alla diocesi del nuovo parroco don Simone Indiati. Per l'occasione sarà presente anche il vescovo diocesano".

"In occasione del 150esimo anniversario della presenza dei salesiani a Vallecrosia vorremo rilanciare l'opera salesiana" - dice don Simone, parroco di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia - "Cercare di fare ancora quello che avrebbe fatto don Bosco oggi a Vallecrosia: attuare il sistema preventivo con i metodi che oggi possiamo utilizzare per raggiungere la gioventù che ha altre problematiche rispetto a quelle di una volta ma che sono sempre l'oggetto della nostra attenzione".

L'evento è riproposto ogni anno dall'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia. "Sono tutti invitati a partecipare, in particolare i salesiani che hanno lavorato nella nostra comunità e i docenti del Cnos-Fap" - dice Ciro Mariella dell'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia - "Sarà un evento speciale perché si parlerà anche dei 150 anni della venuta di Don Bosco a Vallecrosia e dei suoi insegnamenti. Infatti, l'anno prossimo ci saranno diverse manifestazioni proprio per ricordare Don Bosco con la presenza del Rettore Maggiore, don Fabio Attard. E' stato costituito un comitato che coordinerà tutte le manifestazioni che saranno svolte nel 2026. Stiamo, inoltre, preparando un libro che riguarda tutta la vita don Bosco nella nostra città".