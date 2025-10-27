Vallecrosia, convegno degli ex allievi Don Bosco e ingresso del nuovo parroco: opera salesiana in festa (Foto)

Una giornata per rincontrarsi, stare insieme, ricordare e ringraziare Don Bosco, anche in vista dei 150 anni della sua venuta nella città della famiglia, e per presentare ufficialmente alla diocesi il nuovo parroco di Maria Ausiliatrice, don Simone, si è svolta ieri presso l’opera salesiana di Vallecrosia. I Salesiani hanno, infatti, ospitato il convegno degli ex allievi Don Bosco, oratoriani e Cnos.

La giornata, iniziata con un'accoglienza con caffè e focaccia presso l'oratorio Don Bosco, ha previsto una conferenza del nuovo parroco, la santa messa e, come da tradizione, la classica foto di gruppo sulla scalinata della chiesa. Dopo un pranzo conviviale si è svolta una visita alla cappellina in via Angeli Custodi. Alla sera, infine, si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica in occasione dell'ingresso del nuovo parroco don Simone Indiati. Per l'occasione era presente anche il vescovo diocesano, Monsignor Antonio Suetta.

Il convegno è riproposto ogni anno dall'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia formata da coloro che hanno ricevuto una preparazione alla vita, sulla base dei principi del sistema preventivo di Don Bosco: ragione, religione e amorevolezza. Arricchiti dalla formazione cristiana e dal carisma di Don Bosco, vivendo come “buoni cristiani e onesti cittadini”, sono testimoni nella vita quotidiana attraverso l’impegno apostolico basato sull'educazione ricevuta. "E' un'occasione per ritrovarsi, stare insieme e parlare delle prossime iniziative" - dice il presidente dell'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia Elvio Lanteri - "Chi ha voluto ha potuto fare anche il tesseramento all'associazione ex allievi Don Bosco. Anche quest'anno c'è stata molta partecipazione, ringraziamo tutti coloro che sono venuti e li invitiamo al prossimo anno".

All'evento erano presenti anche il consigliere comunale a Vallecrosia Marilena Piardi e il consigliere comunale di Bordighera Giuseppe Trucchi.