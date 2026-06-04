Perinaldo apre l’estate della cultura: Manuela Sain inaugura la rassegna letteraria dedicata a Marilyn Monroe

Perinaldo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione. Prenderà il via venerdì 5 giugno alle ore 17.30 la rassegna letteraria “Seconda stella a destra libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo”, un percorso che accompagnerà residenti e visitatori per tutta l’estate attraverso incontri con scrittori, saggisti e protagonisti del panorama culturale italiano.

Ad inaugurare il cartellone sarà Manuela Sain, che nella Sala Incontri della Biblioteca Civica a lei intitolata presenterà il suo primo romanzo, “Ultima chiamata dalla Casa Bianca”, in un evento che assume un significato particolare nel centenario della nascita di Marilyn Monroe. All’incontro parteciperà il giornalista e scrittore Mauro Mazza, mentre a dialogare con l’autrice sarà Marzia Taruffi, presidente dell’Associazione Esprit Sanremo Perinaldo e de la Côte.

“Diamo il benvenuto alla scrittrice Manuela Sain che ha accolto l’invito a inserire la sua opera prima nella nostra rassegna. È un inizio prestigioso che continuerà con tanti autori, con cui condivideremo un’estate dedicata anche alla cultura, oltre alla musica, al teatro e alla convivialità. Invitiamo tutti a Perinaldo”, dichiara il sindaco Francesco Guglielmi. Il romanzo conduce il lettore in un affascinante viaggio tra realtà e fantasia, ripercorrendo la vita di Marilyn Monroe, una delle icone più amate della storia del cinema. Attraverso le incursioni notturne della diva nei sogni dell’autrice, prendono forma i momenti più significativi della sua esistenza, segnata da successi straordinari ma anche da profonde fragilità.

L’opera racconta la storia di una bambina abbandonata che riuscì a raggiungere il vertice dell’Olimpo hollywoodiano, senza però riuscire a sfuggire ai tormenti personali e ai fallimenti affettivi che ne segnarono il destino. Sullo sfondo emergono inoltre le contraddizioni di un’epoca in cui il rispetto per la donna e la sua sfera privata era ancora lontano dall’essere riconosciuto, tra sfruttamento, potere, interessi politici e legami affaristico-mafiosi che caratterizzarono l’America dei Kennedy.

Artista poliedrica, Manuela Sain ha fatto della creatività il filo conduttore della propria carriera. Ritrattista iperrealista-pop, ha ottenuto riconoscimenti in Italia e all’estero grazie a mostre dedicate al cinema e ai suoi protagonisti. È inoltre autrice di racconti e saggi dedicati all’arte, alla fotografia, al cinema e alla cucina creativa. Nel 2016 ha pubblicato “Ciak si cena”, volume sul visual food in chiave cinematografica premiato con il Premio Firenze. Con “Ultima chiamata dalla Casa Bianca”, il suo debutto nella narrativa, si apre dunque una stagione che promette di trasformare Perinaldo in uno dei principali punti di riferimento culturali dell’estate ligure, tra letteratura, incontri e occasioni di confronto con autori di primo piano.