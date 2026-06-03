I giovani dei Centri Aggregativi dell’Ambito Territoriale Sociale 2 si incontrano a Sanremo per un torneo di calcio-balilla e Brawl Stars

Domani, giovedì 4 giugno, a partire dalle ore 15, il Centro Aggregativo Giovani “Il Ponte” di Sanremo, in via Panizzi nella zona Foce, ospiterà i ragazzi e le ragazze dei Centri Aggregativi Giovanili dell’Ambito Territoriale Sociale 2 per un amichevole torneo di calcio-balilla e Brawl Stars.

L’evento vedrà la partecipazione dei centri aggregativi di Sanremo “Il Ponte”, “Villa Citera 3.0” e “FuoriCentro” di Coldirodi, insieme a “Stazione Centro” di Arma di Taggia, “Esserci” di Ospedaletti e “Il Triangolo” di Badalucco. I giovani partecipanti si sfideranno in un clima di sana competizione, con l’obiettivo di condividere momenti di aggregazione e confronto attraverso il gioco.

L’iniziativa nasce da una proposta dell’Ambito Territoriale Sociale 2, il cui ente capofila è il Comune di Sanremo, e punta a creare nuove occasioni di incontro e condivisione tra i ragazzi che frequentano le realtà educative e aggregative del territorio, valorizzando il gioco come strumento di relazione, partecipazione e crescita sociale.

L’evento è organizzato grazie al progetto “Oltre Il Campanile”, con il coinvolgimento dei rappresentanti di Jobel, Ancora, Effetto Farfalla e Centro Ascolto Caritas.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità per stare insieme, conoscersi meglio e costruire nuove connessioni attraverso attività coinvolgenti e inclusive, favorendo il dialogo e la partecipazione attiva tra i giovani dei diversi comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 2.