Imperia, la “Biopasseggiata dalle sponde del torrente Prino al blu del mare” con i biologi di Delfini del Ponente

Sabato 6 giugno 2026 il Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Comune di Imperia, in collaborazione con il Sistema Regionale di Educazione Ambientale della Regione Liguria e l’associazione Delfini del Ponente APS, organizza la “Biopasseggiata dalle sponde del torrente Prino al blu del mare”.

L’evento, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, rientra nelle iniziative finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU (Sustainable Development Goals) e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), sostenute dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Città di Imperia.

L’iniziativa prevede un itinerario a piedi di circa 3,5 chilometri lungo la costa. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il parcheggio del Prino, in via Lamboglia a Imperia, con arrivo previsto a San Lorenzo al Mare.

Durante il percorso sono in programma tappe tematiche curate da biologi professionisti ed esperti naturalisti, dedicate allo studio e all’osservazione dei torrenti, della foce e dell’ambiente marino. L’obiettivo è consentire ai partecipanti di osservare da vicino hotspot di biodiversità, i caratteristici paesaggi del Ponente Ligure e il delicato equilibrio che regola gli ecosistemi costieri.

«Questa biopasseggiata rappresenta un tassello fondamentale nelle politiche di sensibilizzazione ambientale che l’amministrazione Scajola persegue con determinazione. Il Ponente Ligure custodisce una biodiversità straordinaria e, al contempo, estremamente fragile. Poterla esplorare accompagnati dalle competenze scientifiche dei biologi di “Delfini del Ponente”, offre a cittadini e turisti un’opportunità unica di connessione consapevole con la natura», dichiara l’assessore al Centro di Educazione Ambientale Laura Gandolfo.