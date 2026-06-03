Bordighera, "Summer in Winter" si prepara alla settima edizione

Giunta alla sua settima edizione, la rassegna "Summer in Winter" si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate bordigotta.

Nata dalla volontà dell'Associazione Amici di Winter, con il sostegno della città di Bordighera e la direzione artistica di Enrico Cenderelli, la manifestazione propone un percorso artistico che intreccia teatro, musica e narrazione, valorizzando il suggestivo scenario dei Giardini Winter.

Nel corso degli anni, "Summer in Winter" ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio grazie alla qualità delle proposte artistiche e alla capacità di creare occasioni di incontro e riflessione attraverso il linguaggio universale dell'arte. La rassegna rappresenta oggi un importante presidio culturale del territorio, capace di coniugare intrattenimento, approfondimento e partecipazione.

L'edizione 2026 propone un calendario di spettacoli che spaziano dal teatro contemporaneo alla musica dal vivo, offrendo al pubblico emozioni, sorrisi e momenti di condivisione.

Gli appuntamenti si svolgeranno nei Giardini Winter, luogo simbolo della città e cornice ideale per serate dedicate alla cultura e allo spettacolo.

Tra gli eventi in programma figurano produzioni teatrali originali, spettacoli di prosa, concerti e performance che vedranno protagonisti artisti affermati e nuove realtà del panorama culturale italiano.

L'obiettivo è quello di promuovere la diffusione delle arti performative, favorire il dialogo tra artisti e pubblico e contribuire alla crescita culturale della comunità.

"Summer in Winter" continua così il suo percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di Bordighera, trasformando le serate estive in occasioni di incontro, scoperta e partecipazione, nel segno della qualità artistica e dell'inclusione.

La VII edizione rinnova quindi l'invito a cittadini, visitatori e appassionati di teatro e musica a vivere insieme un'estate ricca di emozioni, cultura e bellezza.

Si comincia sabato 6 giugno p.v., ore 21, con "Opera Pop Live", di e con Luigi Orfeo, attore, regista e autore teatrale italiano, nato a Napoli nel 1983.

Diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico a Roma, ha co-fondato la compagnia teatrale Casa Fools e ideato il podcast sull'opera lirica Opera Pop .

Ha iniziato a fare teatro all'età di 10 anni,

nel 2005 è entrato a far parte di Casa Fools, un progetto di teatro di prossimità e territorio a Torino ed è attivo sia come attore in prosa sia come regista di opere liriche, come Tosca, Traviata e Il Barbiere di Siviglia.

È l'ideatore di Opera Pop, il podcast numero uno in Italia sull'opera lirica, nato per rendere questo genere accessibile e popolare e ha trasformato il progetto nello spettacolo itinerante Opera Pop Live, in cui racconta e interpreta l'opera in maniera divertente e informale.

Il Giardino delle Anime e delle Donne di Pace è dedicato a due persone dal grande cuore, Gulshan Antivalle e Maurizio Lega, che ci hanno lasciato troppo presto.