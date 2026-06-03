Festa folk elettronica, 'Dance Tarantella' fa ballare Vallecrosia al Mare (Foto e video)

La pioggia non ferma la 'Dance Tarantella' a Vallecrosia al Mare. Tante persone, ieri, si sono ritrovate in piazza dell'ex mercato dei fiori per partecipare alla seconda serata dei due giorni di festa, musica, spettacolo, food e beverage organizzati dal Comune.

Dopo il grande successo di 'Remember 90. The show', il viaggio musicale negli anni ‘90, famiglie, ragazzi, adulti, cittadini e turisti sono tornati in piazza dell'ex mercato, dove la tradizione del Sud ha incontrato le sonorità moderne, per ballare e divertirsi fino all'una di notte. La festa folk elettronica è stata, inoltre, animata dai ballerini dell'Urban Theory School e da dj. E' stato anche intonato l'inno d'Italia in occasione della Festa della Repubblica. Inoltre, i numerosi presenti hanno potuto assaggiare eccellenze locali e prelibatezze nei vari stand allestiti in piazza, che, per l'occasione, si è trasformata in un vero e proprio villaggio del gusto grazie al CIV di Vallecrosia al Mare.

L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, della Ponente emergenza protezione civile di Vallecrosia al Mare, degli steward e della Croce Azzurra Misericordia.